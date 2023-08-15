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У Мукачеві чоловіка ув'язнили за ухилення від військової служби

15 серпня 2023 15:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Мукачеві чоловіка ув'язнили за ухилення від військової служби
Військовозобов'язаного посадили до в'язниці. Фото ілюстративне. Фото: sud.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Жителя Мукачево було засуджено до трьох років ув'язнення за ухилення від військової служби під час мобілізації у надзвичайний час. Прокуратура представила суду свідчення про те, що він пройшов медобстеження у місцевому центрі та був визнаний придатним для служби.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

Повідомляється, що після отримання офіційного повідомлення про відправку на військову службу чоловік написав заяву, в якій відмовився від служби, пославшись на особисті обставини та переконання, подробиці яких він не розкривав.

На суді він представив свою розповідь про те, що сталося, і не погодився з пред'явленими йому звинуваченнями. Проте місцевий суд вирішив засудити його. Тепер він має можливість оскаржити цей вирок в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, що представники прикордонних служб та міністерства оборони України посилюють взаємодію в галузі інформаційного обміну з питань військовозобов'язаних . Мета такої співпраці — запобігання спробам виїзду чоловіків із країни на тлі воєнного стану з використанням фальшивих документів та зменшення корупційних ризиків.

Також ми повідомляли, що мешканець міста Рожище у Волинській області понад 20 разів перетинав кордон України з фейковою довідкою. Чоловік завантажив "документ" з інтернету та вніс до нього власні персональні дані. Майже пів року фігурант використав фейкову довідку для виїзду із країни.

 

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