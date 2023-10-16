В Минобороны рассказали, что изменилось для женщин-военных во время службы в ВСУ

Украинские военные. Фото: google.com

По сравнению с 2021 годом численность женщин-военных в Вооруженных Силах Украины увеличилась на 40 процентов. За два года количество женщин в армии выросло на 12 тысяч. На сегодня проходит службу почти 43 тысячи военнослужащих.

Об этом сообщает Минобороны.

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Минобороны отменило все ограничения для доступа женщин-военнослужащих ко всем должностям.

"Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас — женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и тому подобное", — говорится в сообщении.

Ранее контракт на прохождение военной службы заключался с женщинами от 18 до 40 лет. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.

В Минобороны рассказали, что относительно декретного отпуска, то продолжительность, которая определена в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании.

Военное образование

Для женщин-военных предоставили возможность для получения военного образования всех уровней. Минобороны напомнило, что с 2019-го года украинское правительство разрешило поступать в военные лицеи девушкам. К тому же женщины, которые в будущем видят себя офицерами ВСУ, имеют доступ ко всем уровням военного образования. Им можно осваивать те же специальности, что и мужчинам, а впоследствии и служить по широкому перечню должностей.

Минобороны организовало системную работу по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.

"Ранее тренингов, семинаров, совещаний, образовательных программ, круглых столов с участием международных организаций, экспертов и специалистов по вопросам равноправия украинского войска не проводилось. Сейчас — эта работа происходит постоянно во всех воинских частях", — говорится в сообщении.

Равноправие в ВСУ

Сейчас учитываются все аспекты равноправия при разработке нормативно-правовых актов. Документы, которые разрабатывает МОУ, проходят гендерную экспертизу.

"Дополнительные места проживания, уборные для организации надлежащих условий несения службы военнослужащих-женщин, военная форма — финансовая составляющая этих вопросов всегда проходит анализ до этапа планирования распределения расходов. Отдельных условий, а тем более "формы для женщин" до недавнего времени в украинской армии не было", — говорится в сообщении.

В Минобороны говорят, что каждый командующий родами войск получил штатного советника. К тому же введена функция внештатного советника по гендерным вопросам в системе Минобороны и ВСУ. Речь идет о 81 внештатном, и 74 — на общественных началах.

Продолжается работа над материально-техническим обеспечением военнослужащих-женщин. Также ведется регулярная работа по мерам по предотвращению домогательств и других нарушений прав человека.

Минобороны наладило сотрудничество с международными партнерами:

структурой ООН "Женщины в Украине";

ОБСЕ;

структурой НАТО;

государственными публичными организациями.

"Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в частности, в сфере гендерного равенства. Мы четко следуем принципам Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 и стратегическим планирующим документам, которые гарантируют равные права женщин и мужчин в ВСУ", — добавили в Минобороны.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, среди военнослужащих, самоотверженно и героически защищающих Украину от российских оккупационных войск, большая часть — женщины. С первых дней полномасштабной войны они наравне с мужчинами стояли в очередях ТЦК и СП, чтобы пополнить ряды воинов-защитников.