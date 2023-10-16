У Міноборони розповіли, що змінилося для жінок-військових під час служби у ЗСУ

Українські військові. Фото: google.com

Порівняно з 2021 роком чисельність жінок-військових у Збройних Силах України збільшилася на 40 відсотків. За два роки кількість жінок в армії зросла на 12 тисяч. Станом на зараз проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Про це повідомляє Міноборони.

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Міноборони скасувало усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад.

"Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині — жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо", — йдеться у повідомленні.

Раніше контракт на проходження військової служби укладався з жінками віком від 18 до 40 років. Тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

У Міноборони розповіли, що щодо декретної відпустки, то тривалість, яка визначена в медичному висновку, зараховується до строку вислуги у військовому званні.

Військова освіта

Для жінок-військових надали можливість для здобуття військової освіти всіх рівнів. Міноборони нагадало, що з 2019-го року український уряд дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам. До того ж жінки, які у майбутньому бачать себе офіцерами ЗСУ, мають доступ до усіх рівнів військової освіти. Їм можна опановувати ті самі спеціальності, що і чоловікам, а, згодом і служити за широким переліком посад.

Міноборони організувало системну роботу щодо підвищення рівня компетентності особового складу із забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків.

"Раніше тренінгів, семінарів, нарад, освітніх програм, круглих столів за участю міжнародних організацій, експертів і фахівців з питань рівноправності українського війська не проводилося. Нині — ця робота відбувається постійно в усіх військових частинах", — йдеться у повідомленні.

Рівноправність у ЗСУ

Наразі враховуються всі аспекти рівноправності під час розроблення нормативно-правових актів. Документи, які розробляє МОУ, проходять гендерну експертизу.

"Додаткові місця проживання, вбиральні для організації належних умов несення служби військовослужбовців-жінок, військова форма — фінансова складова цих питань завжди проходить аналіз до етапу планування розподілу витрат. Окремих умов, а тим більше "форми для жінок" донедавна в українській армії не було", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони кажуть, що кожен командувач родів військ отримав штатного радника. До того ж введено функцію позаштатного радника з гендерних питань у системі Міноборони та ЗСУ. Йдеться про 81 позаштатних, та 74 — на громадських засадах.

Наразі продовжується робота над матеріально-технічним забезпеченням військовослужбовців-жінок. Також ведеться регулярна робота щодо заходів із запобігання домаганням та іншим порушенням прав людини.

Міноборони налагодило співпрацю з міжнародними партнерами:

структурою ООН "Жінки в Україні";

ОБСЄ;

структурою НАТО;

національними громадськими організаціями.

"Україна продовжує інтегрувати стандарти НАТО у ЗСУ, зокрема, у сфері гендерної рівності. Ми чітко слідуємо принципам Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та стратегічним плануючим документам, які гарантують рівні права жінок і чоловіків у ЗСУ", — додали в Міноборони.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, серед військовослужбовців, які самовіддано та героїчно захищають Україну від російських окупаційних військ, велика частина — жінки. З перших днів повномасштабної війни вони нарівні з чоловіками стояли в чергах до ТЦК та СП, щоб поповнити лави воїнів-захисників.