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В каких случаях военного могут освободить от службы: объяснение адвоката

9 октября 2023 04:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В каких случаях военного могут освободить от службы: объяснение адвоката
Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине почти второй год продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в рамках чего военнообязанных могут быть призваны на военную службу. Однако адвокат Елена Бирюч в свою очередь рассказала о ситуациях, при которых украинцев могут освободить от долга.

Об этом сообщает PRO Війну.

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В каких случаях могут освободить от военной службы

Елена Бирюч отметила, что военного могут освободить от службы в следующих ситуациях:

  • освобождение со службы по состоянию здоровья (по заключению ВЛК);
  • освобождение по возрасту;
  • освобождение по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам (в частности, воспитание несовершеннолетнего ребенка или пребывание на содержании военного 3-х или более детей);
  • освобождение в связи с обвинительным приговором суда.

"Кроме того, основанием для освобождения является гибель близкого родственника (супруга, жены, сына, дочери, отца, матери, деда, бабы или родного (полнородного, неполнородного) брата или сестры) или пропажи без вести во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения", — объясняет адвокат.

Напомним, что одной из проблем воюющей Украины есть процесс мобилизации, связанный с недостатками устаревшей системы учета как призывников, так и военнообязанных граждан. Об электронной системе учета, о проекте "Оберіг" и электронном военном билете — в материале Новини.LIVE.

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