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У яких випадках військового можуть звільнити від служби: пояснення адвоката

9 жовтня 2023 04:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У яких випадках військового можуть звільнити від служби: пояснення адвоката
Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні майже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація, в рамках чого військовозобов'язані можуть бути призвані на військову службу. Однак адвокатка Олена Бірюч своєю чергою розповіла про ситуації, за яких українців можуть звільнити від обов'язку.

Про це повідомляє PRO Війну.

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У яких випадках можуть звільнити від військової служби 

Олена Бірюч зазначила, що військового можуть звільнити від служби в наступних ситуаціях:

  • звільнення зі служби за станом здоров'я (за висновком ВЛК);
  • звільнення за віком;
  • звільнення через сімейні обставини та інші поважні причини (зокрема, виховання неповнолітньої дитини або ж перебування на утриманні військового 3-х або більше дітей);
  • звільнення у зв'язку з обвинувальним вироком суду.

"Окрім того, підставою для звільнення є загибель близького родича (чоловіка, дружини, сина, доньки, батька, матері, діда, баби або рідного (повнорідного, неповнорідного) брата чи сестри) або зникнення безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану", — пояснює адвокатка.

Нагадаємо, що однією із проблем воюючої України є процес мобілізації, пов’язаний із недоліками застарілої системи обліковування як призовників, так і військовозобов’язаних громадян. Про електронну систему обліку, про проєкт "Оберіг" та електронний військовий квиток — у матеріалі Новини.LIVE.

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