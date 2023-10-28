Стало известно, сколько стоит собрать военный рюкзак "азовца"

Военный с рюкзаком. Фото иллюстративное: way4you.ua

Для того чтобы собрать трехдневный рюкзак военного, следует учесть время года и поставленные задачи. В целом стоимость снаряжения с оружием составляет более миллиона гривен.

Об этом рассказал военный полка "Азов" Николай Кущ с позывным "Фрост" в интервью для журналиста Рамины Эсхакзай.

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По словам военного, в первую очередь понадобится каримат, чтобы бойцу было на чем спать, независимо от условий. Также в рюкзаке обязательно должен быть сухпай: сухое мясо, батончики, сухофрукты.

"Вода на несколько дней, дальномер, набор шестигранников, "спальник", маскировочный халат, особенно в лесу очень спасает. Одежда сухая переодеться, плащ-палатка, компас. Пулеметная лента, powerbank, веревка, тепловизор, минимальная аптечка. Конечно, ношу с собой пистолет", — рассказал "Фрост".

Подводя итог, военный отметил, что стоимость снаряжения с оружием будет составлять более миллиона гривен.

Напомним, мы писали, какие документы должны быть у военнообязанного при выезде за границу.

Также мы рассказывали, как мужчинам вернуться в Украину и уехать повторно.