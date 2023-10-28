Стало відомо, скільки коштує зібрати військовий рюкзак "азовця"

Військовий з рюкзаком. Фото ілюстративне: way4you.ua

Для того, щоб зібрати триденний рюкзак військового, варто врахувати пору року та поставлені задачі. Загалом, вартість спорядження зі зброєю становить понад мільйон гривень.

Про це розповів військовий полку "Азов" Микола Кущ із позивним "Фрост" в інтерв'ю для журналістки Раміни Есхакзай.

Читайте також:

Що входить до військового рюкзака

За словами військового, першочергово знадобиться каримат, щоб бійцю було на чому спати, незалежно від умов. Також у рюкзаку обов'язково має бути сухпай: сухе м'ясо, батончики, сухофрукти.

"Вода на кілька днів, дальномір, набір шестигранників, "спальник", маскувальний халат, особливо в лісі дуже рятує. Одяг сухий переодягнутися, плащ-намет, компас. Кулеметна стрічка, powerbank, мотузка, тепловізор, мінімальна аптечка. Звичайно, ношу із собою пістолет", — розповів "Фрост".

Підсумовуючи, військовий зазначив, що вартість спорядження зі зброєю становитиме понад мільйон гривень.

Нагадаємо, ми писали, які документи мають бути у військовозобов'язаного при виїзді за кордон.

Також ми розповідали, як чоловікам повернутися в Україну і виїхати повторно.