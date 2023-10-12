Стало известно, смогут ли ФЛП получить бронь от мобилизации

Будут мобилизовать ФЛП. Фото: google.com

С начала полномасштабной войны и объявления военного положения 24 февраля 2022 года в Украине продолжается мобилизация. Однако существуют категории военнообязанных, не подпадающих под мобилизацию.

Об этом пишет Finance.ua.

Читайте также:

Бронь от армии для ФЛП

Физическое лицо-предприниматель не может получить бронь от мобилизации, как и не может забронировать своих работников. ФЛП не определен в перечне тех, кто может бронировать военнообязанных.

Однако в Минэкономики ищут возможности для бронирования IT-специалистов, работающих в компаниях как ФЛП и по гиг-контрактам. Министерство занимается подготовкой соответствующих изменений в законодательство.

Какие категории не могут получить бронирование

Известно, что в списке категорий людей, подпадающих под бронирование, есть исключения.

Согласно письму Министерства обороны Украины от 11 марта 2022 года № 220/1469 Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины запретил бронирование военнообязанных, имеющих дефицитные для Вооруженных Сил Украины военно-учетные специальности.

Этот перечень содержит только кодовые обозначения специальностей, которых более сотни. Просмотреть документ можно здесь.

Напомним, что в Украине во время действия военного положения некоторые категории мужчин могут выезжать за границу. Одна из таких причин — сопровождение родных, имеющих инвалидность.