Стало відомо, чи зможуть ФОП отримати бронь від мобілізації

Чи будуть мобілізовувати ФОП. Фото: google.com

З початку повномасштабної війни та оголошення воєнного стану 24 лютого 2022 року в Україні триває мобілізація. Проте існують категорії військовозобов'язаних, які не підпадають під мобілізацію.

Про це пише Finance.ua.

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Фізична особа-підприємець не може отримати бронь від мобілізації, як і не може забронювати своїх працівників. ФОП не визначені в переліку тих, хто може бронювати військовозобов'язаних.

Проте у Мінекономіки шукають можливості для бронювання IT-спеціалістів, які працюють у компаніях як ФОП та за гіг-контрактами. Міністерство займається підготовкою відповідних змін до законодавства.

Які категорії не можуть отримати бронювання

Відомо, що у переліку категорій людей, які підпадають під бронювання, є винятки.

Відповідно до листа Міністерства оборони України від 11 березня 2022 року № 220/1469 Головнокомандувач Збройних Сил України заборонив бронювання військовозобов'язаних, які мають дефіцитні для Збройних Сил України військово-облікові спеціальності.

Цей перелік містить лише кодові позначення спеціальностей, яких понад сотня. Переглянути документ можна тут.

Нагадаємо, що в Україні під час дії воєнного стану деякі категорії чоловіків мають змогу виїжджати за кордон. Одна з таких причин — супровід рідних, що мають інвалідність.