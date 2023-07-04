Скандал с военкоматом в Хмельницкой области: появились новые детали

Мужчины возле военкомата. Фото: google

В Хмельницкой области работники местной ТЦК попали в скандал после того, как ворвались в частный дом. Человек, которому таким образом хотели вручить повестку, снял инцидент на видео и рассказал новые подробности.

Об этом сообщает ТСН.

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Мужчиной оказался 29-летний Ярослав, житель села Коричинцы. Известно, что его двое братьев защищают Украину. Сам парень от войны не уклоняется, а обнародованным видео хотел показать работу местных ТЦК.

По его словам, работники военкомата приходят к нему уже не в первый раз.

"Они, работники ТЦК, приходят ко мне уже не первый раз. Перед этим, когда меня не было дома, давали повестку моей женщине, но она не имела права за нее расписываться. То есть это был третий или четвертый визит. В прошлый раз угрожали женщине сломать ногу, а во время этого приезда угрожали мне сломать телефон и ногу, когда я начал их снимать на видео", — говорит Ярослав.

К тому же, зайдя в дом, один из работников военкомата ел семена и разбрасывал шелуху. На сделанное замечание мужчиной он начал ему угрожать.

"Я сказал "гостям", что вызову полицию, после чего военный сказал, что он является майором милиции. Но его удостоверение было похоже на пенсионное. Выходит, что он вообще своими действиями позорит военную форму. На этот раз повестку они мне не выписали, но сказали, что в следующий раз придут с "ментами". Военный, который есть на видео, лысый, был так зол на меня, что готов был разодрать меня", — рассказал мужчина.

Предыстория

В Хмельницкой области работники военкомата ворвались в частный дом, чтобы срочно вручить мужчине повестку. Они заявили, что имеют полное право заходить в частные дома без разрешения. Мужчину это возмутило — он снимал инцидент на видео и пытался выгнать военкомов из своего дома.

Соответствующее видео начало появляться в соцсетях, также его опубликовал блогер и политолог Андрей Смолий .

Комментарий адвоката

Адвокат Ростислав Кравец в комментарии для ТСН прокомментировал данный инцидент.

Он рассказал, если представители ТЦК самовольно зашли в квартиру, у владельца есть право писать заявление о незаконном проникновении на частную территорию.

"Закон об этом говорит, что заходить в дом представители ТЦК не имели права. Фактически они нарушили закон. Заходить в помещение они должны только по решению суда. Их действия можно расценивать как незаконное проникновение в жилище", — объясняет Ростислав Кравец.

Заходить без разрешения на частную территорию можно только в том случае, когда существует угроза жизни или был местный вызов.

Напомним, в Краматорском районе работников районного ТЦК поймали на производстве фальшивых справок для выезда за границу. Подозрение объявили руководителю центра и двум его подчиненным.