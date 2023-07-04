Скандал з військкоматом на Хмельниччині: з'явилися нові деталі

Чоловіки біля військкомату. Фото: google

На Хмельниччині працівники місцевої ТЦК потрапили у скандал після того, як увірвалися до приватного будинку. Чоловік, якому у такий спосіб хотіли вручити повістку, зняв інцидент на відео та розповів нові подробиці.

Про це повідомляє ТСН.

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Чоловіком виявився 29-річний Ярослав, мешканець села Коричинці. Відомо, що його двоє братів наразі захищають Україну. Сам хлопець від війни не ухиляється, а оприлюдненим відео хотів показати роботу місцевих ТЦК.

За його словами, працівники військкомату приходять до нього вже не вперше.

"Вони, працівники ТЦК, приходять до мене вже не перший раз. Перед цим, коли мене не було вдома, давали повістку моїй жінці, але вона не мала права за неї розписуватись. Тобто це був третій або четвертий візит. Минулого разу погрожували жінці зламати ногу, а під час цього приїзду погрожували мені зламати телефон та ногу, коли я почав їх знімати на відео", — каже Ярослав.

До того ж, зайшовши у будинок, один з працівників військкомату їв насіння та розкидав лушпиння. На зроблене зауваження чоловіком він почав йому погрожувати.

"Я сказав "гостям ", що викличу поліцію, після чого військовий сказав, що він є майором міліції. Але його посвідчення було схоже на пенсійне. Виходить, що він взагалі своїми діями ганьбить військову форму. Цього разу повістку вони мені не виписали, але сказали, що наступного разу прийдуть з "ментами". Військовий, який є на відео, лисий, був такий злий на мене, що готовий був роздерти мене", — розповів чоловік.

Передісторія

На Хмельниччині працівники військкомату увірвалися до приватного будинку, щоб терміново вручити чоловіку повістку. Вони заявили, що мають повне право заходити до приватних домівок без дозволу. Чоловіка це обурило — він знімав інцидент на відео та намагався вигнати воєнкомів зі свого дому.

Відповідне відео почало з’являтися в соцмережах, також його опублікував блогер та політолог Андрій Смолій.

Коментар адвоката

Адвокат Ростислав Кравець у коментарі для ТСН прокоментував даний інцидент.

Він розповів, якщо представники ТЦК самовільно зайшли до помешкання, у власника є право писати заяву про незаконне проникнення на приватну територію.

"Закон про це каже, що заходити до будинку представники ТЦК не мали права. Фактично вони порушили закон. Заходити до приміщення вони мають тільки за рішенням суду. Їхні дії можна розцінювати як незаконне проникнення до житла", — пояснює Ростислав Кравець.

Заходити без дозволу на приватну територію можна лише в тому випадку, коли є загроза життю чи був місцевий виклик.

Нагадаємо, у Краматорському районі працівників районного ТЦК спіймали на виготовленні фальшивих довідок для виїзду за кордон. Підозру оголосили керівнику центру та двом його підлеглим.