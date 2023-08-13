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"Понимают, что такое война": Вениславский рассказал, кем заменят уволенных областных "военкомов"

13 августа 2023 19:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Понимают, что такое война": Вениславский рассказал, кем заменят уволенных областных "военкомов"
Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На место всех областных глав ТЦК и СП станут люди, которые были на войне и знают порядки военного положения. Решения о кадровых изменениях будут воплощены довольно быстро.

Об этом заявил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона.

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Вениславский подчеркнул, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об увольнении всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки на уровне областей будет воплощено очень быстро.

"Обновление этого кадрового состава будет происходить путем военнослужащих, которые в окопах доказали, что они понимают, что такое война, что такое честь и достоинство, и точно не будут тиражировать другие ценности. Таких людей достаточно", заявил он.

Напомним, в пятницу, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.

Также мы писали, что Владимир Зеленский сообщил, что готовится новая Украинская доктрина. То есть, разрабатывается основа для трансформации Украины.

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