"Понимают, что такое война": Вениславский рассказал, кем заменят уволенных областных "военкомов"

Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Фото: из соцсетей

На место всех областных глав ТЦК и СП станут люди, которые были на войне и знают порядки военного положения. Решения о кадровых изменениях будут воплощены довольно быстро.

Об этом заявил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире телемарафона.

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Вениславский подчеркнул, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об увольнении всех руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки на уровне областей будет воплощено очень быстро.

"Обновление этого кадрового состава будет происходить путем военнослужащих, которые в окопах доказали, что они понимают, что такое война, что такое честь и достоинство, и точно не будут тиражировать другие ценности. Таких людей достаточно", — заявил он.

Напомним, в пятницу, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.

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