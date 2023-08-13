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"Розуміють, що таке війна": Веніславський розповів, ким замінять звільнених обласних "воєнкомів"

13 серпня 2023 19:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Розуміють, що таке війна": Веніславський розповів, ким замінять звільнених обласних "воєнкомів"
Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На місце всіх обласних очільників ТЦК та СП стануть люди, які були на війні та знають порядки воєнного стану. Рішення про кадрові зміни будуть втілені досить швидко.

Про це заявив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону. 

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Веніславський наголосив, що рішення Ради національної безпеки і оборони України про звільнення всіх очільників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на рівні областей буде втілене дуже швидко. 

"Оновлення цього кадрового складу відбуватиметься шляхом тих  військовослужбовців, які в окопах довели, що вони розуміють, що таке війна, що таке честь і гідність, і точно не будуть тиражувати інші цінності. Таких людей достатньо", — заявив він. 

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Ключове питання, що обговорювали на зустрічі, стосувалося перевірки військкоматів.

Також ми писали, що Володимир Зеленський повідомив, що готується нова Українська доктрина. Тобто розробляється основа для трансформації України.

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