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Российские власти боятся матерей мобилизованных военных, — Маляр

11 июня 2023 22:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Российские власти боятся матерей мобилизованных военных, — Маляр
Российские оккупанты. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Руководство России боится матерей мобилизованных военных. Не все русские женщины хотят терять своих детей ради желаний Путина.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, матери военнослужащих начали объединяться из-за того, что их власть все время воюет.

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"Сейчас недовольство российских матерей набирает угрожающие обороты. Поэтому РФ на те направления, где у них будут прогнозированы большие потери, отправляет подразделения сформированные из заключенных. Их гибель не так ощутима в российском обществе", — объяснила она.

Скриншот сообщения Анны Маляр

Протесты россиянок

Ранее в РФ в городе Инза женщина пыталась поджечь местный военкомат. Сама попытка поджога произошла днем.

Женщина вошла в фойе военного комиссариата и бросила на пол бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

В здании на момент возгорания дежурил сотрудник полиции. Поэтому огнетушителем он быстро погасил пожар.

Женщину задержали. Оказалось, что это местная жительница, работает пекарем. Почему она решила поджечь здание, женщина не говорит.

Против нее возбудили уголовное дело за попытку умышленного уничтожения имущества.

Напомним, во временно оккупированном Крыму время от времени устраивают "патриотические учения" для детей. И для этого могут привлекать наемников приватных частных войск.

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