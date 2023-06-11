Российские власти боятся матерей мобилизованных военных, — Маляр

Российские оккупанты. Фото: Reuters

Руководство России боится матерей мобилизованных военных. Не все русские женщины хотят терять своих детей ради желаний Путина.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, матери военнослужащих начали объединяться из-за того, что их власть все время воюет.

Отправляют на фронт зеков

"Сейчас недовольство российских матерей набирает угрожающие обороты. Поэтому РФ на те направления, где у них будут прогнозированы большие потери, отправляет подразделения сформированные из заключенных. Их гибель не так ощутима в российском обществе", — объяснила она.

Скриншот сообщения Анны Маляр

Протесты россиянок

Ранее в РФ в городе Инза женщина пыталась поджечь местный военкомат. Сама попытка поджога произошла днем.

Женщина вошла в фойе военного комиссариата и бросила на пол бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

В здании на момент возгорания дежурил сотрудник полиции. Поэтому огнетушителем он быстро погасил пожар.

Женщину задержали. Оказалось, что это местная жительница, работает пекарем. Почему она решила поджечь здание, женщина не говорит.

Против нее возбудили уголовное дело за попытку умышленного уничтожения имущества.

Напомним, во временно оккупированном Крыму время от времени устраивают "патриотические учения" для детей. И для этого могут привлекать наемников приватных частных войск.