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Російська влада боїться матерів мобілізованих військових, — Маляр

11 червня 2023 22:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російська влада боїться матерів мобілізованих військових, — Маляр
Російські окупанти. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Керівництво Росії боїться матерів мобілізованих військових. Не всі російські жінки хочуть втрачати своїх дітей заради бажань Путіна.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, матері військовослужбовців почали об'єднуватися через те, що їхня влада весь час воює.

Відправляють на фронт зеків

"Зараз невдоволення російських матерів набирає загрозливих обертів. Тому РФ на ті напрямки, де в них будуть прогнозовано великі втрати, відправляють підрозділи сформовані з в'язнів. Їхня загибель не так відчутна в російському суспільстві", — пояснила вона. 

Скриншот допису Ганни Маляр

Протести росіянок

Раніше в РФ у місті Інза жінка намагалася підпалити місцевий військкомат. Сама спроба підпалу відбулася вдень.

Жінка зайшла у фойє військового комісаріату і кинула на підлогу пляшку з легкозаймистою рідиною. 

У будівлі на момент займання чергував співробітник поліції. Тому вогнегасником він швидко загасив пожежу.

Жінку затримали. Виявилося, що це — місцева мешканка, працює пекарем. Чому вона вирішила підпалити будівлю, жінка чітко не говорить. 

Проти неї порушили кримінальну справу за спробу умисного знищення майна. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму час від часу влаштовують "патріотичні навчання" для дітлахів. І для цього можуть залучати найманців приватних війських формувань. 

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