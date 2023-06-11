Російська влада боїться матерів мобілізованих військових, — Маляр
Керівництво Росії боїться матерів мобілізованих військових. Не всі російські жінки хочуть втрачати своїх дітей заради бажань Путіна.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, матері військовослужбовців почали об'єднуватися через те, що їхня влада весь час воює.
Відправляють на фронт зеків
"Зараз невдоволення російських матерів набирає загрозливих обертів. Тому РФ на ті напрямки, де в них будуть прогнозовано великі втрати, відправляють підрозділи сформовані з в'язнів. Їхня загибель не так відчутна в російському суспільстві", — пояснила вона.
Протести росіянок
Раніше в РФ у місті Інза жінка намагалася підпалити місцевий військкомат. Сама спроба підпалу відбулася вдень.
Жінка зайшла у фойє військового комісаріату і кинула на підлогу пляшку з легкозаймистою рідиною.
У будівлі на момент займання чергував співробітник поліції. Тому вогнегасником він швидко загасив пожежу.
Жінку затримали. Виявилося, що це — місцева мешканка, працює пекарем. Чому вона вирішила підпалити будівлю, жінка чітко не говорить.
Проти неї порушили кримінальну справу за спробу умисного знищення майна.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму час від часу влаштовують "патріотичні навчання" для дітлахів. І для цього можуть залучати найманців приватних війських формувань.