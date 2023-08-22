Резников рассказал, когда ТЦК и СП получат доступ к государственным реестрам

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: ZMINA / Николай Мирный

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что все Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получат доступ к информации из государственных реестров. Это произойдет уже этой осенью.

Об этом Резников рассказал на Международном ветеранском форуме.

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Объяснение Резникова

"Где-то к середине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", — отметил Резников.

По его словам, соответствующее нововведение будет способствовать тому, что информация будет автоматически получаться от реестров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

"Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться", — добавил министр.

Напомним, что гармонии в украинском обществе можно будет достичь лишь за счет замены разделения на "философию единения". К тому же, по мнению министра обороны Алексея Резникова, все должны осознать, что могут оказаться на месте ветеранов.

Также мы сообщали, что в Украине идет мобилизация. Однако в последнее время стало больше людей, которые обязаны прийти в ТЦК, но не сделали этого. Ключевой проблемой в этой ситуации стал страх и недостаточная мотивация воевать. Как убедить военнообязанных в обратном и мотивировать их вступить в ряды ВСУ, рассказал Алексей Резников.