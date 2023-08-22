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Резніков розповів, коли ТЦК та СП отримають доступ до державних реєстрів

22 серпня 2023 23:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Резніков розповів, коли ТЦК та СП отримають доступ до державних реєстрів
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: ZMINA / Микола Мирний
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що всі Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримають доступ до інформації з державних реєстрів. Це відбудеться вже цієї осені.

Про це Резніков розповів на Міжнародному ветеранському форумі.

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Пояснення Резнікова

"Десь до середини осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією", — зазначив Резніков.

За його словами, відповідне нововведення сприятиме тому, що інформація автоматично отримуватиметься від реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ та Державної прикордонної служби.

"Всі реєстри, які є, автоматично заходитимуть у базу, і в ТЦК у кожного громадянина буде менше приводів ходити коридорами, тільки коли безпосередньо необхідно там з'явитися", — додав міністр.

Нагадаємо, що гармонії в українському суспільстві можна буде досягти лише коштом заміни поділу на "філософію єднання". До того ж на думку міністра оборони Олексія Резнікова усі мають усвідомити, що можуть опинитись на місці ветеранів.

Також ми повідомляли, що в Україні триває мобілізація. Однак, останнім часом побільшало людей, які зобов’язані прийти до ТЦК, але не зробили цього. Ключовою проблемою у цій ситуації став страх та недостатня мотивація воювати. Як переконати військовозобов'язаних у зворотному та змотивувати їх вступити до лав ЗСУ, розповів Олексій Резніков.

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