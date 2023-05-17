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Пропагандистка Симоньян внезапно выступила против другой волны мобилизации в РФ

17 мая 2023 17:22
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Пропагандистка Симоньян внезапно выступила против другой волны мобилизации в РФ
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росСМИ
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения заявила, что объявлять вторую волну мобилизации в РФ не нужно. Перед этим нужно решить множество организационных вопросов в русской армии, а для войны хватит и добровольцев.

Выступление пропагандистка опубликовала в своем телеграмм-канале.

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Маргарита Симоньян на вопрос ведущего "нужна ли России вторая волна мобилизации" ответила:

"Я считаю, что нам нужна первая, минус первая, минус вторая и минус третья волна мобилизации наших организационных способностей. В первую очередь, по обеспечению нашей армии."

Пропагандистка считает, что проблемы на фронте заключаются не в количестве людей, а в плохом обеспечении.

К тому же, по мнению Симоньян, добровольцев вполне хватает, ведь большинство военных больше нигде не заработают в своей жизни таких денег, как за контрактную службу.

"Те деньги, которые они заработают там, многие люди и регионы не заработают никогда. И льготы, и выплаты, и страховки не заработают никогда, ни на какой работе, ни в каком движении, ни в каком возрасте своей карьеры", — такова объективная оценка Симоньян российской экономики и человеческих ресурсов.

При этом риски погибнуть на войне, которые для оккупантов крайне высоки, пропагандистка сравнивает с обычными рисками повседневной жизни. Статистику же смертности в России за последний год Симоньян называет меньше, чем за позапрошлый год коронавируса — что ж, если да, то у них проблемы с математикой или медицинской системой. Хотя скорее и то, и другое.

Напомним, российские Z-пропагандисты активно разводят панику из-за прорыва ВСУ.

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