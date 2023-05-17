Пропагандистка Симоньян раптово виступила проти другої хвилі мобілізації в РФ

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото: росЗМІ

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян в етері російського телебачення заявила, що оголошувати другу хвилю мобілізації в РФ не потрібно. Перед цим потрібно вирішити безліч організаційних питань в російському війську, а для війни вистачить і добровольців.

Виступ пропагандистка опублікувала у своєму телеграм-каналі.

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Маргарита Симоньян на питання ведучого "чи потрібна Росії друга хвиля мобілізації" відповіла:

"Я вважаю, що нам потрібна перша, мінус перша, мінус друга і мінус третя хвиля мобілізації наших організаційних здібностей. В першу чергу, по забезпеченню нашої армії."

Пропагандистка вважає, що проблеми на фронті заключаються не в кількості людей, а у поганому забезпеченні.

До того ж, на думку Симоньян, добровольців цілком вистачає, адже більшість військових нібито більше ніде не зароблять у своєму житті таких грошей, як за контрактну службу.

"Ті гроші, які вони зароблять там, багато людей і регіонах не зароблять ніколи. І пільги, і виплати, і страховки не зароблять ніколи, ні на якій роботі, ні в якому русі, ні в якому віці своєї кар'єри", — ось така об'єктивна оцінка Симоньян російської економіки та людських ресурсів.

При цьому ризики загинути на війні, які для окупантів є вкрай високими, пропагандистка порівнює зі звичайними ризиками щоденного життя. Статистику ж смертності у Росії за останній рік Симоньян називає меншою, ніж за позаминулий рік коронавірусу — що ж, якщо так, то у них або проблеми з математикою, або з медичною системою. Хоча скоріше і те, і інше.

Нагадаємо, російські Z-пропагандисти активно розводять паніку через прорив ЗСУ.