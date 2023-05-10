Как военным безопасно пользоваться смартфоном на фронте — инструкция

Правила, которые сохранят жизнь: как военным на фронте пользоваться смартфоном
Военнослужащим в тылу и на фронте нужно быть особенно осторожными с гаджетами. Чтобы не попасть в ловушку врага, следует знать, как безопасно пользоваться смартфоном и интернетом.
Об этом рассказали в Государственной службе специальной связи и защиты информации.
В Госспецсвязи отметили осмотрительное использование смартфонов — это не только о безопасности личных данных, но и о сохранении жизни.
Как военным безопасно пользоваться телефоном — подробная инструкция
Чтобы обезопасить себя и свои данные следует соблюдать следующие правила:
- не подключайтесь к неизвестным Wi-Fi-сетям или другим устройствам, которые "раздают" интернет;
- Не "раздавайте" интернет со своего смартфона;
- при нахождении в непосредственной близости к позициям врага следует выключать смартфон или оставлять его в "режиме полета";
- безопаснее звонить с мест, удаленных от расположения позиций;
- не стоит пользоваться мобильной связью одновременно нескольким людям из одной точки, звоните по очереди с определенными временными интервалами;
- использовать смартфон можно только при неотложной необходимости (это касается как звонков, так и интернета);
- следует использовать VPN.
- все мобильные устройства и мессенджеры должны быть настроены таким образом, чтобы принимать звонки и сообщения только от людей из списка контактов;
- нельзя обсуждать во время разговора каких-либо "рабочих" вопросов, в частности, информации о собратьях, местах дислокации, вооружении, поставленных задачах и т.п.;
- нельзя хранить на телефоне фото, видео, документы и любую другую информацию, которая может быть использована при потере гаджета и попадании его в руки врага.
Следует заметить, что кроме телефона осторожно используйте другие гаджеты, работающие через Bluetooth или Wi-Fi. К примеру, смарт-часы или фитнес-трекеры.
Какие настройки безопасности следует поставить в смартфоне
На вашем смартфоне следует установить следующие настройки безопасности:
- блокировка телефона — (PIN-код, пароль, графический ключ, отпечаток пальца и т.д., а лучше — несколько способов одновременно);
- двухфакторная аутентификация;
- удаление ненужных телефонных приложений;
- проверьте, какие разрешения предоставлены вашим приложениям, измените при необходимости (например, запретите доступ к контактам, фото);
- откажитесь от функций автоматического входа в любые аккаунты — безопаснее авторизироваться всякий раз, когда это необходимо;
- запретите доступ к геолокации;
- выключите функцию автоматического выбора сети (эта опция находится в настройках).
Как военному защититься в соцсетях и мессенджерах
Во всех мессенджерах и социальных сетях следует закрыть личную информацию:
- номер телефона;
- дату рождения;
- место жительства;
- место работы и т.д.
Отключите возможность видеть вашу последнюю активность и отправлять вам сообщения для аккаунтов, которых нет в списке контактов.
Не распространяйте фото, видео, по которым можно идентифицировать ваше местоположение и на которых может быть видна техника или позиции.
Не добавляйте в друзья или контакты посторонних, неизвестных вам лиц.
Не открывайте файлы и ссылки от незнакомцев (и даже от друзей или родных, если посланное вызывает сомнения).
Какой VPN выбрать
Если вы используете бесплатный сервис, то проверьте его репутацию (например, не было ли фактов утечки или продажи данных пользователей), а также не пользуйтесь российскими VPN, потому что ваши данные могут получить российские спецслужбы.
При выборе платного VPN обратите внимание на определенные критерии:
1. Защита
Лучше выбирать сервис, имеющий шифрование военного класса (например, AES-256), ассортимент протоколов безопасности (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard и др.), защиту от утечек через DNS, технологию TrustedServer, которая удаляет все ваши данные при каждом перезапуске, а также функцию автоматического аварийного отключения (kill switch).
2. Поддержка операционных систем
Следует проверить, поддерживает ли приложение используемые операционные системы (например, Android, iOS, Windows и другие).
3. Количество одновременных активных устройств
Здесь все просто – главное, чтобы хватало пользователю.
4. Стоимость
Сервисы бывают бесплатными и платными. Обычно в последних предусмотрены более высокий уровень защиты, лучшая скорость соединения и поддержка большего количества операционных систем.
Госспецсвязи советует обратить внимание на следующие VPN-сервисы:
- ExpressVPN
- Surfshark
- CyberGhostVPN
- NordVPN
- ProtonVPN
Иногда при загрузке некоторые VPN-программы могут необоснованно запрашивать доступ к пользовательским данным.
Насторожить должны спрашивающие:
- доступ к личным данным;
- запись на внешних накопителях;
- изменение системных настроек;
- управление локальными файлами;
- доступ к журналам вызовов.
Раньше мы писали, какие документы должны быть в семьях военных.
Напомним, мы публиковали полезный список ресурсов, дающих базовые и углубленные знания по тактической подготовке, огневой, военной топографии, тактической медицине и т.д.
Также мы рассказывали, о чем нужно позаботиться новобранцу, которого мобилизовали на фронт и что брать с собой мобилизованному на войну