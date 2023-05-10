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Правила, которые сохранят жизнь: как военным на фронте пользоваться смартфоном

10 мая 2023 22:48
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как военным безопасно пользоваться смартфоном на фронте — инструкция
Как военнослужащим безопасно пользоваться мобильным телефоном. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Военнослужащим в тылу и на фронте нужно быть особенно осторожными с гаджетами. Чтобы не попасть в ловушку врага, следует знать, как безопасно пользоваться смартфоном и интернетом.

Об этом рассказали в Государственной службе специальной связи и защиты информации.

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В Госспецсвязи отметили осмотрительное использование смартфонов — это не только о безопасности личных данных, но и о сохранении жизни.

Как военным безопасно пользоваться телефоном — подробная инструкция

Чтобы обезопасить себя и свои данные следует соблюдать следующие правила:

  • не подключайтесь к неизвестным Wi-Fi-сетям или другим устройствам, которые "раздают" интернет;
  • Не "раздавайте" интернет со своего смартфона;
  • при нахождении в непосредственной близости к позициям врага следует выключать смартфон или оставлять его в "режиме полета";
  • безопаснее звонить с мест, удаленных от расположения позиций;
  • не стоит пользоваться мобильной связью одновременно нескольким людям из одной точки, звоните по очереди с определенными временными интервалами;
  • использовать смартфон можно только при неотложной необходимости (это касается как звонков, так и интернета);
  • следует использовать VPN.
  • все мобильные устройства и мессенджеры должны быть настроены таким образом, чтобы принимать звонки и сообщения только от людей из списка контактов;
  • нельзя обсуждать во время разговора каких-либо "рабочих" вопросов, в частности, информации о собратьях, местах дислокации, вооружении, поставленных задачах и т.п.;
  • нельзя хранить на телефоне фото, видео, документы и любую другую информацию, которая может быть использована при потере гаджета и попадании его в руки врага.

Следует заметить, что кроме телефона осторожно используйте другие гаджеты, работающие через Bluetooth или Wi-Fi. К примеру, смарт-часы или фитнес-трекеры.

 

Как военным безопасно пользоваться телефоном — подробная инструкция
Использование смартфона военных. Фото: google.com

Какие настройки безопасности следует поставить в смартфоне

На вашем смартфоне следует установить следующие настройки безопасности:

  • блокировка телефона — (PIN-код, пароль, графический ключ, отпечаток пальца и т.д., а лучше — несколько способов одновременно);
  • двухфакторная аутентификация;
  • удаление ненужных телефонных приложений;
  • проверьте, какие разрешения предоставлены вашим приложениям, измените при необходимости (например, запретите доступ к контактам, фото);
  • откажитесь от функций автоматического входа в любые аккаунты — безопаснее авторизироваться всякий раз, когда это необходимо;
  • запретите доступ к геолокации;
  • выключите функцию автоматического выбора сети (эта опция находится в настройках).

 

Какие настройки безопасности следует поставить в смартфоне
Использование военных смартфонов. Фото: Территориальная оборона ВСУ/Facebook

Как военному защититься в соцсетях и мессенджерах

Во всех мессенджерах и социальных сетях следует закрыть личную информацию:

  • номер телефона;
  • дату рождения;
  • место жительства;
  • место работы и т.д.

Отключите возможность видеть вашу последнюю активность и отправлять вам сообщения для аккаунтов, которых нет в списке контактов.

Не распространяйте фото, видео, по которым можно идентифицировать ваше местоположение и на которых может быть видна техника или позиции.

Не добавляйте в друзья или контакты посторонних, неизвестных вам лиц.

Не открывайте файлы и ссылки от незнакомцев (и даже от друзей или родных, если посланное вызывает сомнения).

 

Как военному защититься в соцсетях и мессенджерах
Как военному пользоваться смартфоном. Фото: google.com

Какой VPN выбрать

Если вы используете бесплатный сервис, то проверьте его репутацию (например, не было ли фактов утечки или продажи данных пользователей), а также не пользуйтесь российскими VPN, потому что ваши данные могут получить российские спецслужбы.

При выборе платного VPN обратите внимание на определенные критерии:

1. Защита

Лучше выбирать сервис, имеющий шифрование военного класса (например, AES-256), ассортимент протоколов безопасности (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard и др.), защиту от утечек через DNS, технологию TrustedServer, которая удаляет все ваши данные при каждом перезапуске, а также функцию автоматического аварийного отключения (kill switch).

2. Поддержка операционных систем

Следует проверить, поддерживает ли приложение используемые операционные системы (например, Android, iOS, Windows и другие).

3. Количество одновременных активных устройств

Здесь все просто – главное, чтобы хватало пользователю.

4. Стоимость

Сервисы бывают бесплатными и платными. Обычно в последних предусмотрены более высокий уровень защиты, лучшая скорость соединения и поддержка большего количества операционных систем.

Госспецсвязи советует обратить внимание на следующие VPN-сервисы:

  • ExpressVPN
  • Surfshark
  • CyberGhostVPN
  • NordVPN
  • ProtonVPN

Иногда при загрузке некоторые VPN-программы могут необоснованно запрашивать доступ к пользовательским данным.

Насторожить должны спрашивающие:

  • доступ к личным данным;
  • запись на внешних накопителях;
  • изменение системных настроек;
  • управление локальными файлами;
  • доступ к журналам вызовов.

Раньше мы писали, какие документы должны быть в семьях военных.

Напомним, мы публиковали полезный список ресурсов, дающих базовые и углубленные знания по тактической подготовке, огневой, военной топографии, тактической медицине и т.д.

Также мы рассказывали, о чем нужно позаботиться новобранцу, которого мобилизовали на фронт и что брать с собой мобилизованному на войну 

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