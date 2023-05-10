Як військовим безпечно користуватися смартфоном на фронті — інструкція

Як військовослужбовцям безпечно користуватись мобільним телефоном. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовцям у тилу та на фронті потрібно бути особливо обережними з гаджетами. Щоб не потрапити в пастку ворога, слід знати як безпечно користуватися смартфоном та інтернетом.

Про це розповіли у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

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Як військовим безпечно користуватися телефоном — детальна інструкція

Щоб убезпечити себе та свої дані слід дотримуватися наступних правил:

не під’єднуйтеся до невідомих Wi-Fi-мереж або інших пристроїв, які "роздають" інтернет;

Не "роздавайте" інтернет зі свого смартфону;

при перебуванні у безпосередній близькості до позицій ворога слід вимикати смартфон або залишати його в "режимі польоту";

безпечніше дзвонити з місць, віддалених від розташування позицій;

не варто користуватися мобільним зв’язком одночасно кільком людям з однієї точки, телефонуйте по черзі з певними часовими проміжками;

використовувати смартфон можна лише за нагальної потреби (це стосується як дзвінків, так і інтернету);

слід використовувати VPN.

усі мобільні пристрої та месенджери мають бути налаштовані таким чином, щоб приймати дзвінки та повідомлення лише від людей зі списку контактів;

не можна обговорювати під час розмови будь-яких "робочих" питань, зокрема нформації про побратимів, місця дислокації, озброєння, поставлені завдання тощо;

не можна зберігати на телефоні фото, відео, документи та будь-яку іншу інформацію, яка може бути використана у випадку втрати гаджета і потрапляння його до рук ворога.

Слід зауважити, що окрім телефону, обережно використовуйте інші гаджети, які працюють через Bluetooth чи Wi-Fi. Наприклад, смарт-годинники або фітнес-трекери.

Використання смартфону військовими. Фото: google.com

Які налаштування безпеки слід поставити у смартфоні

На вашому смартфоні слід встановити наступні налаштування безпеки:

блокування телефону — (PIN-код, пароль, графічний ключ, відбиток пальця тощо, а краще – кілька способів одночасно);

двофакторна автентифікація;

видалення непотрібних телефонних додатків;

перевірте, які дозволи надані вашим додаткам, змініть за необхідності (наприклад, забороніть доступ до контактів, фото);

відмовтеся від функцій автоматичного входу в будь-які акаунти — безпечніше авторизуватися щоразу, коли це необхідно;

забороніть доступ до геолокації;

вимкніть функцію автоматичного вибору мережі (ця опція є в налаштуваннях).

Використання смартфонів військовими. Фото: Територіальна оборона ЗСУ/Facebook

Як військовому захиститись у соцмережах і месенджерах

У всіх месенджерах та соціальних мережах слід закрити для загалу особисту інформацію:

номер телефону;

дату народження;

місце проживання;

місце роботи тощо.

Відключіть можливість бачити вашу останню активність та надсилати вам повідомлення для акаунтів, яких нема у переліку контактів.

Не поширюйте фото, відео, за якими можна ідентифікувати ваше місцерозташування та на яких може бути видно техніку або позиції.

Не додавайте у друзі чи в контакти сторонніх, невідомих вам осіб.

Не відкривайте файлів та посилань від незнайомців (і навіть від друзів чи рідних, якщо надіслане викликає сумніви).

Як військовому користуватись смартфоном. Фото: google.com

Який VPN обрати

Якщо ви використовуєте безкоштовний сервіс, то перевірте його репутацію (наприклад, чи не було фактів витоку або продажу даних користувачів), а також не користуйтесь російськими VPN, бо ваші дані можуть отримати російські спецслужби.

У разі вибору платного VPN зверніть увагу на певні критерії:

1. Захист

Ліпше обирати сервіс, який має шифрування військового класу (наприклад, AES-256), асортимент протоколів безпеки (OpenVPN, L2TP, IKEv2, WireGuard та інші), захист від витоків через DNS, технологію TrustedServer, яка видаляє всі ваші дані при кожному перезапуску, а також функцію автоматичного аварійного відключення (kill switch).

2. Підтримка операційних систем

Треба перевірити, чи підтримує додаток операційні системи, які ви використовуєте (наприклад, Android, iOS, Windows та інші).

3. Кількість одночасних активних пристроїв

Тут усе просто – головне, щоб вистачало користувачу.

4. Вартість

Сервіси бувають безкоштовними і платними. Зазвичай в останніх передбачені вищий рівень захисту, краща швидкість з'єднання та підтримка більшої кількості операційних систем.

Держспецзв'язку радить звернути увагу на такі VPN-сервіси:

ExpressVPN

Surfshark

CyberGhostVPN

NordVPN

ProtonVPN

Інколи при завантаженні деякі VPN-програми можуть необґрунтовано запитувати доступ до даних користувача.

Насторожити мають ті, які запитують:

доступ до особистих даних;

запис на зовнішніх накопичувачах;

зміну системних налаштувань;

управління локальними файлами;

доступ до журналів дзвінків.

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