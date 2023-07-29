Сотрудники ТЦК заталкивали мужчину в авто: ГБР расследует дело

Сотрудники Черновецкого ТЦК и СП заталкивают мужчину в авто. Фото: скриншот

Недавно в сети опубликовали видео, где работники Черновецкого районного центра комплектования и социальной поддержки заставляют мужчину сесть в автомобиль. Из-за противоправных действий представителей ТЦК Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-секретарь управления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, сообщает Суспільне.

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"Расследуют возможное превышение служебных полномочий работниками ТЦК в период военного положения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. В настоящее время следственные действия продолжаются, подозрение никому не объявляли", — говорится в сообщении.

Так ранее появилось видео, на котором в Глубоком Черновецкой области работники ТЦК пытались затолкнуть мужчину в авто. Более того, это происходило в присутствии полиции.

Комментарий ТЦК и СП

В ТЦК подтвердили, что на видео работники одного из районных военкоматов. Также там рассказали, что у "задержанного" не было военно-учетных документов.

"В общении мужчина проявлял агрессию, оскорблял военнослужащих, осуждал боевые действия против российских оккупантов и имел признаки алкогольного опьянения", — отметили в ТЦК.

Руководство не предоставило ответов на оценку действий работников ТЦК и их права заталкивать военнообязанных в машину. Сейчас в центре проверяют возможные противоправные действия военнослужащих, но отмечают, что защита страны является конституционной обязанностью граждан.

Напомним, что Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение, поскольку рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.