Працівники ТЦК заштовхували чоловіка в авто: ДБР розслідує справу

Працівники Чернівецького ТЦК та СП заштовхують чоловіка в авто. Фото: скриншот

Нещодавно в мережі опублікували відео, де працівники Чернівецького районного центру комплектування та соціальної підтримки змушують чоловіка сісти в автомобіль. Через протиправні дії представників ТЦК Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

Про це повідомила речниця управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, повідомляє Суспільне.

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"Розслідують можливе перевищення службових повноважень працівниками ТЦК у період воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до 12 років. Наразі слідчі дії тривають, підозру нікому не оголошували", — йдеться в повідомленні.

Так, раніше з'явилося відео, на якому в Глибоці Чернівецької області працівники ТЦК намагалися заштовхнути чоловіка в авто. Більше того це відбувалося в присутності поліції.

Коментар ТЦК та СП

Зазначається, у ТЦК підтвердили, що на відео працівники одного з районних військкоматів. Також там розповіли, що в "затриманого" не було військово-облікових документів.

"У спілкуванні чоловік виявляв агресію, ображав військовослужбовців, засуджував бойові дії проти російських окупантів та мав ознаки алкогольного сп'яніння", — зазначили в ТЦК.

Керівництво не надало відповідей щодо оцінки дій працівників ТЦК та їх права заштовхувати військовозобов'язаних до машини. Зараз в центрі перевіряють можливі протиправні дії військовослужбовців, але зазначають, що захист країни є конституційним обов'язком громадян.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру, оскільки робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.