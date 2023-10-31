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На Закарпатье суд наказал уклониста, убегавшего от мобилизации из-за туберкулеза и необразованности

31 октября 2023 00:13
- Екатерина Коновалец
На Закарпатье суд наказал уклониста, убегавшего от мобилизации из-за туберкулеза и необразованности
Мужчина отказался от вручения повестки. Фото: Фокус
- Екатерина Коновалец

В Закарпатье мужчину, который отказался от мобилизации , приговорили к испытательному сроку. В оправдание мужчина назвал ряд причин по которым не явился в военкомат.

Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области.

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Сообщается, что в июне 2022 года ВЛК признала мужчину годным к военной службе. После того как мужчина получил повестку, он решил уклониться от службы в армии во время военного положения.

В частности, в суде мужчина заявил, что не пришел в военкомат, поскольку боялся. Также, по его словам, он якобы лечился туберкулезом.

"Муж заявил, что он неграмотный - не умеет читать и писать, поскольку учился всего 5 лет в спецшколе-интернате. Подозреваемый вину признал и раскаялся" , - говорится в сообщении.

Свідчення підозрюваного на суді / © Єдиний державний реєстр судових рішень
В Закарпатье мужчина отказался от повестки

Во время суда представительница ВЛК отметила, что если бы у нее были документы о том, что мужчина болел туберкулезом, то отправила бы его в фтизиатр.

В результате суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок, на 2 года испытательного.

Отметим, что мужчина может оспорить это решение в апелляционном суде.

Напомним, с 1 октября в Украине изменились правила военного учета , прежде всего, для женщин.

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