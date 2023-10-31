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На Закарпатті суд покарав ухилянта, який втік від мобілізації через туберкульоз та неосвіченість

31 жовтня 2023 00:13
- Катерина Коновалець
На Закарпатті суд покарав ухилянта, який втік від мобілізації через туберкульоз та неосвіченість
Чоловік відмовився від вручення повістки. Фото: Фокус
- Катерина Коновалець

На Закарпатті чоловіка, який відмовився від мобілізації, засудили до іспитового терміну. У виправдання чоловік назвав ряд причин через які не з'явився до військкомату.

Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області. 

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Повідомляється, що у червні 2022 року ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. Після того як чоловік отримав повістку, він вирішив ухилитися від служби в армії під час воєнного стану. 

Зокрема, у суді чоловік заявив, що не прийшов до військкомату, оскільки боявся. Також, за його словами, він нібито лікувався від туберкульозу. 

"Чоловік заявив, що він неграмотний - не вміє читати та писати, оскільки навчався лише 5 років у спецшколі-інтернаті. Підозрюваний провину визнав та розкаявся", — мовиться у повідомленні.

Свідчення підозрюваного на суді / © Єдиний державний реєстр судових рішень
На Закарпатті чоловік відмовився від повістки

Під час суду представниця ВЛК зазначила, що якби у неї були документи про те, що чоловік хворів на туберкульоз, то відправила його б до фтизіатра.  

У результаті суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін, на 2 роки іспитового. 

Зазначимо, що чоловік може оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, від 1 жовтня в Україні змінилися правила військового обліку — перш за все, для жінок.

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