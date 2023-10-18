На Франковщине суд признал незаконным содержание мобилизованного в военкомате

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В городе Надвирна Ивано-Франковской области судья вынес решение об увольнении мобилизованного. Его незаконно содержали в военкомате.

Об этом пишет 368.media.

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Жалоба в суд

Известно, что 9 октября в суд поступила жалоба, где указывалось, что 6 октября в Яремче должностные лица без предварительного вручения повестки совершили не задокументированное задержание военнообязанного.

Отмечается, что у него изъяли имеющиеся документы и доставили в Надвирнянский ТЦК под предлогом принудительного прохождения военно-врачебной комиссии. Однако о задержании, условиях содержания и местонахождении мужа близких родственников не было уведомлено.

Женщина сообщила суду, что задержанный лишен свободы при отсутствии судебного решения, вступившего в законную силу и прямо предусматривающий лишение его свободы по любому правовому основанию.

Реакция ТЦК

На судебном заседании представитель местного ТЦК сообщила, что должностные лица разъяснили права и обязанности, а также правила военного учета. После чего мужчина якобы добровольно направился с ними в военкомат.

По ее словам, медкомиссию мужчина проходил три дня – до 9 октября, во время которой он был признан годным к службе. Однако где он находился все время, там не знают.

Как отметила представитель военкомата, далее мобилизованный написал заявление на получение военного билета и выбыл в распоряжение командира воинской части.

Таким образом, в военкомате нет информации о местонахождении мужчины.

Мужчину нашли

В суде он объяснил, что добровольно направился в ТЦК 6 октября, а 9 октября проходил комиссию. В выходные дни с 7 по 8 октября он был дома. После уточняющих вопросов он объяснил, что его с 6 по 9 октября удерживали против воли.

Жалобщик в поданной жалобе указывает на незаконное задержание и лишение свободы мужчину с 6 октября. В то же время сам задержанный в судебном заседании дал противоречивые показания по поводу своего задержания.

Решение суда

Должностными лицами Надвирнянского ТЦК не доказано, что мужчина уклонялся от взятия на военный учет или от прохождения врачебно-военной комиссии, поэтому следователь судья признает безосновательным задержание военнообязанного.

Напомним, что горрайонный суд Тернополя избрал меры пресечения двум работникам Тернопольского ТЦК СП, которые беспощадно пытали мужчин. Также обоих подозреваемых отстранили от занимаемых должностей.