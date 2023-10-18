На Франківщині суд визнав незаконним утримання мобілізованого у військкоматі

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У місті Надвірна Івано-Франківської області суддя виніс рішення про звільнення мобілізованого. Його незаконно утримували у військкоматі.

Про це пише 368.media.

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Скарга до суду

Відомо, що 9 жовтня до суду надійшла скарга, де вказувалося, що 6 жовтня у Яремче посадовці без попереднього вручення повістки здійснили не задокументоване затримання військовозобов’язаного.

Зазначається, що в нього вилучили наявні документи та доставили до Надвірнянського ТЦК під приводом примусового проходження військово-лікарської комісії. Проте про затримання, умови тримання та місцеперебування чоловіка близьких родичів не було повідомлено.

Жінка повідомила суд, що затриманий позбавлений свободи за відсутності судового рішення, яке б набрало законної сили й прямо б передбачало позбавлення його свободи з будь-якої правової підстави.

Реакція ТЦК

На судовому засіданні представник місцевого ТЦК повідомила, що посадовці роз’яснили права й обов’язки, а також правила військового обліку. Після чого, чоловік нібито добровільно направився з ними до військкомату.

За її словами, медкомісію чоловік проходив три дні — до 9 жовтня, під час якої він був визнаний придатним до служби. Проте де він перебував увесь час там не знають.

Як зазначила представниця військкомату, далі мобілізований написав заяву на отримання військового квитка та вибув в розпорядження командира військової частини.

Таким чином, у військкоматі не має інформації про місцеперебування чоловіка.

Чоловіка віднайшли

У суді він пояснив, що добровільно направився до ТЦК 6 жовтня, а 9 жовтня проходив комісію. У вихідні дні з 7 по 8 жовтня він був вдома. Після уточнювальних запитань він пояснив, що його з 6 по 9 жовтня утримували проти волі.

Скаржник у поданій скарзі вказує на незаконне затримання і позбавлення волі чоловіка з 6 жовтня. Водночас сам затриманий в судовому засіданні дав суперечливі показання щодо свого затримання.

Рішення суду

Службовими особами Надвірнянського ТЦК не доведене те, що чоловік ухилявся від взяття на військовий облік або від проходження лікарсько-військової комісії, тому слідчий суддя визнає безпідставним затримання військовозобов’язаного.

Нагадаємо, що міськрайонний суд Тернополя обрав запобіжні заходи двом працівникам Тернопільського ТЦК СП, які нещадно катували чоловіків. Також обох підозрюваних відсторонили від займаних посад.