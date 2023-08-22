Мобилизация в Украине: кто может получить увольнение от службы

Военные ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала РФ. Несколько раз в стране продливали действие военного положения. В последний раз его продлили до 15 ноября текущего года. В то же время в течение лета добавили несколько оснований для увольнения со службы.

О них говорится в соответствующих изменениях в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Освобождение от службы для мобилизованных

Военные, отбывающие службу по мобилизации, имеют следующие основания для увольнения:

по достижении 60 лет;

после вступления в силу судебного приговора о лишении, ограничении свободы или лишении звания;

после признания непригодным или временно непригодным с пересмотром комиссией ВЛК;

одинокие родители, воспитывающие ребенка самостоятельно;

по уходу за ребенком, больным тяжелыми болезнями, предусмотренными законом;

по уходу за ребенком с инвалидностью;

по уходу за отцом, матерью, женой, мужем с инвалидностью;

для опеки над больными отцом, матерью, мужем, женой;

в связи с наличием супруги, мужа, отца, матери с инвалидностью;

из-за беременности и для отпуска по уходу за ребенком;

по уходу за признанным судом недееспособным лицом;

в случае, если родственники мобилизованного погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны от агрессии РФ.

Также отмечается, что освободиться от военной службы можно только тогда, когда человек предоставит документы, подтверждающие основания для увольнения.

Напомним, Служба безопасности Украины заблокировала очередную схему, благодаря которой мужчины призывного возраста уклонялись от мобилизации. Работник одного из военкоматов в Одесской области требовал у молодых людей деньги за то, чтобы "откосить" от службы.

По информации СБУ, за деньги злоумышленник "помогал" потенциальным призывникам избежать военной службы на основании поддельных документов о "неудовлетворительном" состоянии здоровья.