Мобілізація в Україні: хто може отримати звільнення від служби

Військові ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала РФ. Кілька разів в країні продовжували дію воєнного стану. Так, в останній раз його продовжили до 15 листопада поточного року. Водночас протягом літа додали кілька підстав для звільнення зі служби.

Про них йдеться у відповідних змінах до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Звільнення від служби для мобілізованих

Військові, які відбувають службу по мобілізації, мають наступні підстави для звільнення:

після досягнення 60 років;

після набрання сили судового вироку щодо позбавлення, обмеження волі або позбавлення звання;

після визнання непридатним або тимчасово непридатним з переоглядом комісією ВЛК;

одинокі батьки, які виховують дитину самостійно;

для догляду за дитиною, хворою на тяжкі хвороби, передбачені законом;

для догляду за дитиною з інвалідністю;

для догляду батька, матері, дружини, чоловіка з інвалідністю;

для опіки над хворими батьком, матір'ю, чоловіком, дружиною;

у зв’язку з наявністю дружини, чоловіка, батька, матері з інвалідністю;

через вагітність та для відпустки по догляду за дитиною;

для догляду за визнаною судом недієздатною особою;

у разі, якщо родичі мобілізованого загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони від агресії РФ.

Також зазначається, що звільнитися від військової служби можна лише тоді, коли людина надасть документи, які підтверджують підстави для звільнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України заблокувала чергову схему, завдяки якій чоловіки призовного віку ухилялися від мобілізації. Працівник одного з військкоматів в Одеській області вимагав з молодиків гроші за те, щоб "відкосити" від служби.

За інформацією СБУ, за гроші зловмисник "допомагав" потенційним призовникам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про "незадовільний" стан здоров’я.