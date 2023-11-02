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Мобилизация автомобилей в Украине — кто должен немедленно предоставить данные в военкомат

2 ноября 2023 23:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Мобилизация автомобилей в Украине — кто должен немедленно предоставить данные в военкомат
Пограничник проверяет документы у водителя автомобиля. Иллюстративное фото: ГПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, учреждения и организации и граждане-владельцы автомобилей или других транспортных средств должны подавать в ТЦК данные об их наличии. Речь также идет о предприятиях, которые не зависят от формы собственности.

О том, какую информацию нужно подавать в военкомат, рассказали "Pro News".

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Какая информация нужна для военкомата

Отмечается, что военкоматы должны знать об изменении названия предприятия или форм собственности. Также им нужна информация по отправке автотранспорта и техники в другие области или за пределы территории Украины на длительный период.

Также ТЦК следует предоставлять данные о передаче права собственности на транспорт и технику другим юридическим лицам или гражданам в долгосрочную аренду, то есть лизинг.

Другие случаи по мобилизации автомобилей

Кроме того, военкоматы должны быть проинформированы о начале залога транспортного средства или техники и других случаях, когда невозможно передать транспортные средства и техники для военных формирований.

Если граждане Украины не будут соблюдать такие требования, они будут нести административную ответственность.

Напомним, ранее мы сообщали, что Латвия предоставит Украине два десятка автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Соответствующее решение поддержало латвийское правительство.

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