Мобилизация автомобилей в Украине — кто должен немедленно предоставить данные в военкомат

Пограничник проверяет документы у водителя автомобиля. Иллюстративное фото: ГПСУ

После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, учреждения и организации и граждане-владельцы автомобилей или других транспортных средств должны подавать в ТЦК данные об их наличии. Речь также идет о предприятиях, которые не зависят от формы собственности.

О том, какую информацию нужно подавать в военкомат, рассказали "Pro News".

Читайте также:

Какая информация нужна для военкомата

Отмечается, что военкоматы должны знать об изменении названия предприятия или форм собственности. Также им нужна информация по отправке автотранспорта и техники в другие области или за пределы территории Украины на длительный период.

Также ТЦК следует предоставлять данные о передаче права собственности на транспорт и технику другим юридическим лицам или гражданам в долгосрочную аренду, то есть лизинг.

Другие случаи по мобилизации автомобилей

Кроме того, военкоматы должны быть проинформированы о начале залога транспортного средства или техники и других случаях, когда невозможно передать транспортные средства и техники для военных формирований.

Если граждане Украины не будут соблюдать такие требования, они будут нести административную ответственность.

Напомним, ранее мы сообщали, что Латвия предоставит Украине два десятка автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Соответствующее решение поддержало латвийское правительство.