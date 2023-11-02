Мобилизация автомобилей в Украине — кто должен немедленно предоставить данные в военкомат
После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, учреждения и организации и граждане-владельцы автомобилей или других транспортных средств должны подавать в ТЦК данные об их наличии. Речь также идет о предприятиях, которые не зависят от формы собственности.
О том, какую информацию нужно подавать в военкомат, рассказали "Pro News".
Какая информация нужна для военкомата
Отмечается, что военкоматы должны знать об изменении названия предприятия или форм собственности. Также им нужна информация по отправке автотранспорта и техники в другие области или за пределы территории Украины на длительный период.
Также ТЦК следует предоставлять данные о передаче права собственности на транспорт и технику другим юридическим лицам или гражданам в долгосрочную аренду, то есть лизинг.
Другие случаи по мобилизации автомобилей
Кроме того, военкоматы должны быть проинформированы о начале залога транспортного средства или техники и других случаях, когда невозможно передать транспортные средства и техники для военных формирований.
Если граждане Украины не будут соблюдать такие требования, они будут нести административную ответственность.
Напомним, ранее мы сообщали, что Латвия предоставит Украине два десятка автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Соответствующее решение поддержало латвийское правительство.
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