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Мобілізація автомобілів в Україні — хто має негайно подати дані до військкомату

2 листопада 2023 23:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Мобілізація автомобілів в Україні — хто має негайно подати дані до військкомату
Прикордонник перевіряє документи у водія автомобіля. Ілюстративне фото: ДПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, установи та організації та громадяни-власники автомобілів або інших транспортних засобів повинні подавати до ТЦК дані щодо їхньої наявності. Йдеться також про підприємства, які не залежать від форми власності. 

Про те, яку інформацію потрібно подавати до військкомату, розповіли "Pro News".

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Яка інформація потрібна для військкомату

Зазначається, що військкомати повинні знати про зміну назви підприємства або форми власності. Також їм потрібна інформація щодо відправки автотранспорту та техніки в інші області або за межі території України на довгий період.

Також до ТЦК треба надавати дані про передачу права власності на транспорт та техніку іншим юридичним особам або громадянам у довгострокову оренду, тобто лізинг.

Інші випадки щодо мобілізації автомобілів

Крім того, військкомати повинні бути проінформовані про початок застави транспортного засобу чи техніки та інші випадки, коли неможливо передати транспортні засоби та техніки для військових формувань.

Якщо громадяни України не будуть дотримуватися таких вимог, вони будуть нести адміністративну відповідальність. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Латвія надасть Україні два десятки автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Відповідне рішення підтримав латвійський уряд.

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