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Минветеранов: после войны 1,5 млн украинцев будут иметь опыт боевых действий

24 мая 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Минветеранов: после войны 1,5 млн украинцев будут иметь опыт боевых действий
Воин Вооруженных сил Украины. Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С началом полномасштабной войны в Украине количество граждан, взявших в руки оружие, увеличилось в разы. Воевать пошли и те, кто вообще не имел боевого опыта. Но после военной подготовки, они достойно сейчас защищают нашу страну от захватчиков.

У Минветеранов уже подсчитали, что после войны боевой опыт за плечами будут иметь 1,5 миллиона украинцев. Об этом в интервью Радио Свобода рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

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Лапутина считает, что сейчас необходим человек, который сможет помогать налаживать диалог между ветераном и его семьей и государством, обществом, работодателем.

"Если мы посмотрим на возраст сегодняшних военнослужащих, которые завтра станут ветеранами, это будет от 25 до 45 лет. Человек получил боевой опыт и должен потом прийти домой, в семью, интегрироваться в общине, получить возможность учебы на какую-то гражданскую специальность и затем трудоустроиться", — заявила Юлия Лапутина.

Помощник ветерана

По словам Лапутиной, нужен некий помощник ветерана. Она сообщила, что пилотные проекты создания института помощника ветерана будут запущены в Днепропетровской, Львовской, Винницкой и Николаевской областях в этом году.

"Мы этих помощников ветерана институциализируем на уровне общин. На уровне районов будут созданы сервисные службы, сервисные центры, которые будут предоставить ветеранам услуги, в том числе в электронном формате", — добавила Лапутина.

Отметим, что в Украине участники боевых действий (УБД) могут рассчитывать на определенные льготы, в частности, при оплате за коммунальные услуги. Скидка для участника боевых действий — 75%, лицам с инвалидностью — 100%. Но они предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.

Напомним, продолжается полномасштабная военная агрессия против Украины. За это время Украина возмужала, получила финансовую и военную поддержку зарубежных коллег. В Офисе Президента Украины считают, что сейчас в этой войне настал переломный момент.

Кафиры отказываются "выдвигаться" на передовую даже под страхом получить "статью". Также россияне жалуются на дефицит вооружения и множество раненых солдат.

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