Мінветеранів: після війни 1,5 млн українців матимуть досвід бойових дій

Воїн Збройних Сил України. Фото: Instagram

З початком повномаштабної війни в Україні кількість громадян, які взяли до рук зброю збільшилася в рази. Воювати пішли і ті, хто взагалі не мав бойового досвіду. Але після військового вишколу, вони гідно зараз боронять нашу країну від загарбників.

У Мінветеранів вже підрахували, що після війни бойовий досвід за плечима матимуть 1,5 мільйонів українців. Про це міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Лапутіна вважає, що зараз необхідна людина, яка зможе допомагати налагоджувати діалог між ветераном і його сім’єю та державою, громадою, роботодавцем.

"Якщо ми подивимося на вік сьогоднішніх військовослужбовців, які завтра стануть ветеранами, це буде від 25-ти до 45-ти років. Людина отримала бойовий досвід і має потім прийти додому, в родину, інтегруватися в громаді, отримати можливість перенавчання на якусь цивільну спеціальність і потім працевлаштуватись", — заявила Юлія Лапутіна.

Помічник ветерана

За словами Лапутіної, потрібен такий собі помічник ветерана. Вона також повідомила, що пілотні проєкти зі створення інституту помічника ветерана будуть запущені у Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій та Миколаївській областях цього року.

"Ми цих помічників ветерана інституціалізуємо на рівні громад. На рівні районів будуть створені сервісні служби, сервісні центри, які будуть надати ветеранам послуги, у тому числі в електронному форматі", — додала Лапутіна.

Зауважимо, в Україні учасники бойових дій (УБД) можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75 %, особам з інвалідністю — 100 %. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

Нагадаємо, триває повномаштабна військова агресія проти України. За цей час Україна змужніла, отримала фінансову та військову підтримку від закордонних колег. В Офісі Президента України вважають, що зараз у цій війні настав переламний момент.

Окупанти відмовляються "висуватися" на передову навіть під страхом отримати "статтю". Також росіяни скаржаться на дефіцит озброєння та безліч поранених солдатів.