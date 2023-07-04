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Юрист рассказал, могут ли работники ТЦК врываться в жилье

4 июля 2023 08:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Могут ли работники ТЦК вторгаться в жилье — объяснение юриста
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Армия.inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После появления скандального видео, где работники ТЦК врываются в жилье мужчины, чтобы вручить повестку, юрист рассказал, законно ли военным заходить без разрешения в частное жилье.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментариях ТСН.

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Адвокат рассказал, если представители ТЦК самовольно зашли в квартиру, у владельца есть право писать заявление о незаконном проникновении на частную территорию.

"Закон об этом говорит, что заходить в дом представители ТЦК не имели права. Фактически они нарушили закон. Заходить в помещение они должны только по решению суда. Их действия можно расценивать как незаконное проникновение в жилище", объясняет Ростислав Кравец.

Заходить без разрешения на частную территорию можно только в том случае, когда существует угроза жизни или был местный вызов.

Напомним, недавно в Хмельницкой области работники ТЦК начали врываться в частные дома. Они срочно должны были вручить повестку мужчине, который там проживал и угрожали ему.

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