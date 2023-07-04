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Юрист розповів, чи можуть працівники ТЦК вриватись до житла

4 липня 2023 08:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чи можуть працівники ТЦК вриватись до житла — пояснення юриста
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Армія.inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після появи скандального відео, де працівники ТЦК вриваються до житла чоловіка, аби вручити повістку, юрист розповів, чи законно військкомам заходити без дозволу до приватного житла. 

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець у коментарів ТСН

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Адвокат розповів, якщо представники ТЦК самовільно зайшли до помешкання, у власника є право писати заяву про незаконне проникнення на приватну територію. 

"Закон про це каже, що заходити до будинку представники ТЦК не мали права. Фактично вони порушили закон. Заходити до приміщення вони мають тільки за рішенням суду. Їхні дії можна розцінювати як незаконне проникнення до житла", — пояснює Ростислав Кравець.

Заходити без дозволу на приватну територію можна лише в тому випадку, коли є загроза життю чи був місцевий виклик.

Нагадаємо, нещодавно на Хмельниччині працівники ТЦК почали вриватися в приватні будинки. Вони терміново мали вручити повістку чоловіку, який там проживав та погрожували йому. 

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