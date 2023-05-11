Как оспорить заключение военной медкомиссии: четыре законных способа

Призывник на медкомиссии. Фото: УНИАН

Закон позволяет обжаловать заключение военно-врачебной комиссии, и это можно сделать несколькими путями. Такое разъяснение дала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер Адвокатского объединения "ЮниМайндс" Марина Гаврилюк.

"Согласно приказу Минобороны №402, решение ВВК может пересмотреть сама ВВК путем повторного или контрольного медосмотра. Также решения ВВК районного военного комиссариата имеют право пересматривать ВВК военного комиссариата областей и города Киева. Кроме того, постановления любых ВВК могут проверяться Центральной военно-врачебной комиссией", — объяснила Гаврилюк.

Читайте также:

Также решение медкомиссии может оспорить сам военнообязанный в суде, добавила юрист.

Таким образом, если вы не согласны с решением ВВК, вы можете обратиться:

в ту же ВВК, которую вы прошли;

в городскую или областную ВВК;

в Центральную военно-врачебную комиссию (ЦВВК);

в суд, где дело решаться в порядке административного судопроизводства.

Напомним, ранее юристы разъяснили, как правильно подготовиться к военной медкомиссии, если у вас есть серьезные заболевания.

Также 21 апреля министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с 2025 года прекращают свое существование медкомиссии по инвалидности.