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Как обжаловать заключение ВВК: советы юриста

11 мая 2023 22:40
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Как оспорить заключение военной медкомиссии: четыре законных способа
Призывник на медкомиссии. Фото: УНИАН
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Закон позволяет обжаловать заключение военно-врачебной комиссии, и это можно сделать несколькими путями. Такое разъяснение дала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер Адвокатского объединения "ЮниМайндс" Марина Гаврилюк.

"Согласно приказу Минобороны №402, решение ВВК может пересмотреть сама ВВК путем повторного или контрольного медосмотра. Также решения ВВК районного военного комиссариата имеют право пересматривать ВВК военного комиссариата областей и города Киева. Кроме того, постановления любых ВВК могут проверяться Центральной военно-врачебной комиссией", — объяснила Гаврилюк.

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Также решение медкомиссии может оспорить сам военнообязанный в суде, добавила юрист.

Таким образом, если вы не согласны с решением ВВК, вы можете обратиться:

  • в ту же ВВК, которую вы прошли;
  • в городскую или областную ВВК;
  • в Центральную военно-врачебную комиссию (ЦВВК);
  • в суд, где дело решаться в порядке административного судопроизводства.

Напомним, ранее юристы разъяснили, как правильно подготовиться к военной медкомиссии, если у вас есть серьезные заболевания.

Также 21 апреля министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с 2025 года прекращают свое существование медкомиссии по инвалидности.

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