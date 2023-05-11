Як оскаржити висновок військової медкомісії: чотири законних шляхи

Призовник на медкомісії. Фото: УНІАН

Закон дозволяє оскаржити висновок військово-лікарської комісії, і це можна зробити декількома шляхами. Таке роз'яснення дала в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер Адвокатського об'єднання "ЮніМайндс" Марина Гаврилюк.

"Згідно з наказом Міноборони №402, рішення ВЛК може переглянути сама ВЛК шляхом повторного або контрольного медогляду. Також рішення ВЛК районного військового комісаріату мають право переглянути ВЛК військового комісаріату областей та міста Києва. Крім того, постанови будь-яких ВЛК можуть перевірятися Центральною військово-лікарською комісією", — пояснила Гаврилюк.

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Таким чином, якщо ви не згодні з рішенням ВЛК, ви можете звернутися:

до тої ж ВЛК, яку ви пройшли;

до міської чи обласної ВЛК;

до Центральної військово-лікарської комісієї (ЦВЛК);

до суду, де справу буде вирішено в порядку адміністративного судочинства.

Нагадаємо, раніше юристи роз’яснили, як правильно підготуватися до військової медкомісії, якщо у вас є серйозні захворювання.

Також 21 квітня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що з 2025 року припиняють своє існування медкомісії по інвалідності.