Для ветеранов войны предусмотрено 16 000 грн: как получить деньги

Военные имеют право на денежную помощь. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 000 грн.

Деньги выплачиваются по 4 тысячи в течение четырех месяцев. Об этом пишет издание PRO Деньги.

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Кто имеет право на средства

Право на средства имеют украинцы, получившие инвалидность 1 или 2 группы в результате войны.

Чтобы получить денежные средства, они должны подать заявку через вебсайт eveteran.gov.ua.

Какие данные нужно указать:

полное имя;

пол;

дату рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;

сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывании);

контактную информацию (номер телефона и адрес электронной почты);

серию, номер, дату выдачи и истечение срока действия удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;

группу инвалидности, дату ее установления;

международный номер банковского счета IBAN, название финансового учреждения.

Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.