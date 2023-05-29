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Для ветеранов войны предусмотрено 16 000 грн: как получить деньги

29 мая 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Для ветеранов войны предусмотрено 16 000 грн: как получить деньги
Военные имеют право на денежную помощь. Фотоколлаж: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 000 грн.

Деньги выплачиваются по 4 тысячи в течение четырех месяцев. Об этом пишет издание PRO Деньги.

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Кто имеет право на средства

Право на средства имеют украинцы, получившие инвалидность 1 или 2 группы в результате войны.

Чтобы получить денежные средства, они должны подать заявку через вебсайт eveteran.gov.ua.

Какие данные нужно указать:

  • полное имя;
  • пол;
  • дату рождения;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывании);
  • контактную информацию (номер телефона и адрес электронной почты);
  • серию, номер, дату выдачи и истечение срока действия удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;
  • группу инвалидности, дату ее установления;
  • международный номер банковского счета IBAN, название финансового учреждения.

Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.

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