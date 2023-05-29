Для ветеранов войны предусмотрено 16 000 грн: как получить деньги
Денежную помощь в Украине выплачивают тем, кто внесен в Единый государственный реестр ветеранов войны. Для них предусмотрена финансовая поддержка на сумму 16 000 грн.
Деньги выплачиваются по 4 тысячи в течение четырех месяцев. Об этом пишет издание PRO Деньги.
Кто имеет право на средства
Право на средства имеют украинцы, получившие инвалидность 1 или 2 группы в результате войны.
Чтобы получить денежные средства, они должны подать заявку через вебсайт eveteran.gov.ua.
Какие данные нужно указать:
- полное имя;
- пол;
- дату рождения;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре;
- сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывании);
- контактную информацию (номер телефона и адрес электронной почты);
- серию, номер, дату выдачи и истечение срока действия удостоверения личности с инвалидностью в результате войны;
- группу инвалидности, дату ее установления;
- международный номер банковского счета IBAN, название финансового учреждения.
Напомним, украинские военные получают заработную плату согласно должностному окладу, званию и выслуге. К тому же им выплачивают деньги на период лечения, однако распространенной практикой является перевод бойца за штат и уменьшать зарплату.