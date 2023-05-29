Для ветеранів війни передбачені 16 000 грн: як отримати гроші

Військові мають право на грошову допомогу. Фотоколаж: Новини.LIVE

Грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 000 грн.

Гроші виплачуються по 4 тисячі протягом чотирьох місяців. Про це пише видання PRO Гроші.

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Хто має право на кошти

Право на кошти мають українці, які отримали інвалідність 1 чи 2 групи внаслідок війни.

Щоб отримати кошти, вони повинні подати заявку через вебсайт eveteran.gov.ua

Які дані треба вказати:

повне ім’я;

стать;

дату народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

контактну інформацію (номер телефона й адресу електронної пошти);

серію, номер, дату видачі та закінчення терміну дії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

групу інвалідності, дату її встановлення;

міжнародний номер банківського рахунку IBAN, назву фінансової установи.

Нагадаємо, українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переводити бійця поза штат та зменшувати зарплату.