Для ветеранів війни передбачені 16 000 грн: як отримати гроші
Грошову допомогу в Україні виплачують тим, хто внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для них передбачена фінансова підтримка у сумі 16 000 грн.
Гроші виплачуються по 4 тисячі протягом чотирьох місяців. Про це пише видання PRO Гроші.
Хто має право на кошти
Право на кошти мають українці, які отримали інвалідність 1 чи 2 групи внаслідок війни.
Щоб отримати кошти, вони повинні подати заявку через вебсайт eveteran.gov.ua
Які дані треба вказати:
- повне ім’я;
- стать;
- дату народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);
- контактну інформацію (номер телефона й адресу електронної пошти);
- серію, номер, дату видачі та закінчення терміну дії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- групу інвалідності, дату її встановлення;
- міжнародний номер банківського рахунку IBAN, назву фінансової установи.
Нагадаємо, українські військові отримують заробітну плату відповідно до посадового окладу, звання та вислуги. До того ж їм виплачують гроші на період лікування, однак поширеною практикою є переводити бійця поза штат та зменшувати зарплату.