Нужно ли становиться на военный учет за границей: объяснение юриста

Военный просматривает военный билет. Фото: google.com

Из-за российской агрессии в Украине сейчас идет общая мобилизация, во время которой военнообязанные должны стать на защиту своей родины, вступив в ряды ВСУ. Однако у выехавших за границу мужчин также есть обязанности перед страной.

Об этом рассказал адвокат Богдан Пересада.

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Нужно ли становиться на военный учет за границей

"Военный учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, который утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. № 1487. Также, этим же Постановлением КМУ утверждены Правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", — пояснил адвокат.

По его словам, согласно пункту первого Правил, призывники, военнообязанные и резервисты должны состоять на военном учете:

по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства — в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП (военнообязанные СБУ — в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанные Службы внешней разведки — в соответствующем подразделении Службы внешней разведки). Кроме того, призывники, военнообязанные и резервисты, проживающие в селах и поселках, а также в городах, где отсутствуют соответствующие районные (городские) ТЦК и СП, должны состоять на персонально-первичном военном учете в соответствующих исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;

по месту работы (обучения) — в центральных и местных органах исполнительной власти, в других государственных органах, в органах местного самоуправления, в органах управления, воинских частях (подразделениях) Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также правоохранительных органах специального назначения, на предприятиях, в учреждениях, организациях, учебных заведениях, учреждениях здравоохранения независимо от подчинения и формы собственности;

в случае выезда за пределы Украины сроком более трех месяцев — по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

"То есть, если лицо находится за границей более трех месяцев, то оно должно состоять на военном учете в заграничных дипломатических учреждениях Украины по месту консульского учета", — отметил Пересада.

Он подчеркнул, что заставить вернуться в Украину мужчину, вставшего на учет за границей, не могут.

Какое наказание предусмотрено, если не встать на военный учет за границей

Адвокат отметил, если не стать на военный учет за границей, то за это предусмотрена административная ответственность.

Нарушение правил военного учета влечет штраф от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение в течение года или нарушение после предварительного административного взыскания может привести к штрафу от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Максимальный размер штрафа составляет 850-1700 гривен.

Напомним, что во время военного положения и общей мобилизации в Украине военнообязанным гражданам запрещено выезжать за пределы страны. Однако есть определенные категории мужчин, которые, согласно украинскому законодательству, имеют такую возможность. Среди них мужчины-опекуны несовершеннолетних и детей с инвалидностью.