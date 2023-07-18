Чи потрібно ставати на військовий облік за кордоном: пояснення юриста

Військовий переглядає військовий квиток. Фото: google.com

Через російську агресію в Україні зараз триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані мають стати на захист своєї батьківщини, вступивши до лав ЗСУ. Однак чоловіки, що виїхали за кордон, також мають обов'язки перед країною.

Про це розповів адвокат Богдан Пересада.

Читайте також:

Чи потрібно ставати на військовий облік за кордоном

"Військовий облік здійснюється відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487. Також, цією ж Постановою КМУ затверджено Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — пояснив адвокат.

За його словами, відповідно до пункту першого Правил, призовники, військовозобов’язані та резервісти мають перебувати на військовому обліку:

за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання — у відповідних районних (міських) ТЦК та СП (військовозобов’язані СБУ — у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки — у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки). Крім того, призовники, військовозобов’язані та резервісти, які проживають в селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні районні (міські) ТЦК та СП, повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

за місцем роботи (навчання) — в центральних і місцевих органах виконавчої влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, в органах управління, військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, закладах охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності;

у разі виїзду за межі України на строк понад три місяці — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

"Тобто, якщо особа перебуває за кордоном понад три місяці, то вона має перебувати на військовому обліку в закордонних дипломатичних установах України за місцем консульського обліку", — зазначив Пересада.

Він наголосив, що примусити повернутися в Україну чоловіка, що став на облік за кордоном, не можуть.

Яке покарання передбачене, якщо не стати на військовий облік за кордоном

Адвокат зазначив, якщо не стати на військовий облік за кордоном, то за це передбачено адміністративну відповідальність.

Порушення правил військового обліку тягне за собою штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне порушення протягом року або порушення після попереднього адміністративного стягнення може призвести до штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Максимальний розмір штрафу становить 850-1700 гривень.

Нагадаємо, що під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язаним громадянам заборонено виїжджати за межі країни. Проте є певні категорії чоловіків, які, відповідно до українського законодавства, мають таку можливість. Серед них чоловіки-опікуни неповнолітніх дітей та дітей з інвалідністю.