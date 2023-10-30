Банк блокирует карты уклонистов от мобилизации — юрист прокомментировала

Мужчина хочет расплатиться банковской картой. Фото: Pexels

Среди украинцев ходят слухи, что банки блокируют счета военнообязанным, чтобы "поощрить" их мобилизацию по "собственной инициативе". Юрист юридической компании "Муренко, Куревой и Партнеры" Валерия Шавлюк рассказала о вероятности и законности такой мотивации для граждан идти защищать страну.

Об этом сообщает Today.ua.

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Валерия Шавлюк отметила, что такие действия возможны, однако блокирование военнообязанным счетов случается так же часто, как и другим гражданам. Также правозащитница назвала предусмотренные законом случаи блокировки карт:

по результатам финансового мониторинга;

на основании решения суда по гражданским, административным и уголовным производствам;

в ходе исполнительного производства.

Кроме того, банк не знает о человеке, которому заблокирует счет — будь то военнообязанный или старенькая бабка. Также причины блокировки для всех одинаковы, и производятся автоматически, а не конкретным человеком.

Счета могут быть заблокированы только в случае неуплаты штрафа за уклонение от мобилизации согласно решению суда. При первой неявке по повестке в ТЦК суд налагает штраф. Однако и это ненадолго, ведь после уплаты счета разблокируют. Также штраф можно обжаловать в суде.

Напомним, что в Закарпатье четверо военнообязанных мужчин пытались переплыть реку Тису с помощью надувного круга. Уклонистами оказались жители разных регионов Украины.