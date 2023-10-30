Банк блокує картки ухилянтів від мобілізації — юристка прокоментувала
Серед українців ходять чутки, що банки блокують рахунки військовозобов'язаним, щоб "заохотити" їх до мобілізації з "власної ініціативи". Юристка юридичної компанії "Муренко, Курявий та Партнери" Валерія Шавлюк розповіла про ймовірність та законність такої мотивації для громадян йти захищати країну.
Про це повідомляє Today.ua.
Чи можуть заблокувати картку через ухилення від мобілізації
Валерія Шавлюк зазначила, що такі дії можливі, однак блокування рахунків військовозобов'язаних трапляється так само часто, як й інших громадян. Також правозахисниця назвала передбачені законом випадки блокування карток:
- за наслідками фінансового моніторингу;
- на підставі рішення суду з цивільних, адміністративних та кримінальних проваджень;
- у ході виконавчого провадження.
Крім того, банк не знає про людину, якій заблоковує рахунок — чи то військовозобов'язаному, чи старенькій бабці. Також причини блокування для всіх однакові, і здійснюються автоматично, а не конкретною людиною.
Рахунки можуть бути заблоковані тільки в разі несплати штрафу за ухилення від мобілізації, згідно з рішенням суду. При першій неявці за повісткою до ТЦК, суд накладає штраф. Однак і це ненадовго, адже після сплати, рахунки розблоковують. Також штраф можна оскаржити в суді.
Нагадаємо, що на Закарпатті четверо військовозобов'язаних чоловіків намагалися переплисти річку Тису за допомогою надувного кола. Ухилянтами виявилися мешканці різних регіонів України.
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