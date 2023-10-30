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Банк блокує картки ухилянтів від мобілізації — юристка прокоментувала

30 жовтня 2023 06:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Банк блокує картки ухилянтів від мобілізації — юристка прокоментувала
Чоловік хоче розплатитися банківською карткою. Фото: Pexels
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Серед українців ходять чутки, що банки блокують рахунки військовозобов'язаним, щоб "заохотити" їх до мобілізації з "власної ініціативи". Юристка юридичної компанії "Муренко, Курявий та Партнери" Валерія Шавлюк розповіла про ймовірність та законність такої мотивації для громадян йти захищати країну.

Про це повідомляє Today.ua

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Валерія Шавлюк зазначила, що такі дії можливі, однак блокування рахунків військовозобов'язаних трапляється так само часто, як й інших громадян. Також правозахисниця назвала передбачені законом випадки блокування карток:

  • за наслідками фінансового моніторингу;
  • на підставі рішення суду з цивільних, адміністративних та кримінальних проваджень;
  • у ході виконавчого провадження.

Крім того, банк не знає про людину, якій заблоковує рахунок — чи то військовозобов'язаному, чи старенькій бабці. Також причини блокування для всіх однакові, і здійснюються автоматично, а не конкретною людиною.

Рахунки можуть бути заблоковані тільки в разі несплати штрафу за ухилення від мобілізації, згідно з рішенням суду. При першій неявці за повісткою до ТЦК, суд накладає штраф. Однак і це ненадовго, адже після сплати, рахунки розблоковують. Також штраф можна оскаржити в суді.

Нагадаємо, що на Закарпатті четверо військовозобов'язаних чоловіків намагалися переплисти річку Тису за допомогою надувного кола. Ухилянтами виявилися мешканці різних регіонів України.

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