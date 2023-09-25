Арестович из Нью-Йорка заявил, что на фронт пойдут "абсолютно все мужчины"

Алексей Арестович. Фото: "Радио.Свобода"

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Экс-советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович, которого недавно заметили в Нью-Йорке, сделал свой очередной прогноз насчет мобилизации в Украине. В этот раз он заявил, что воевать пойдут все мужчины.

Об этом он сообщил в интервью украинскому журналисту и телеведущему Василию Голованову.

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По словам Арестовича, украинские власти могут усилить мобилизационные меры, учитывая затягивание войны. Также будут ужесточаться требования по приему на работу только с постановкой на учет в военкомате, и мужчинам придется на это идти.

"Когда все эти люди окажутся в военкомате — это вопрос времени. Потому что если война затянется на три года, то все мужчины через нее пройдут", — сказал Арестович и добавил, что избежать войны люди смогут только за редкими исключениями. Однако за какими именно — не сказал.

Напомним, что ранее Алексей Арестович рассказал, почему до сих пор не вступил в ряды украинской армии. А перед этим на него самого подали заявление в СБУ: он подозревается в оправдании деятельности армии России.

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