Арестович із Нью-Йорка заявив, що на фронт підуть "абсолютно всі чоловіки"
Ексрадник Офісу Президента України Олексій Арестович, якого не так давно помітили в Нью-Йорку, зробив свій черговий прогноз щодо мобілізації в Україні. Цього разу він заявив, що воювати підуть всі чоловіки.
Про це він повідомив в інтерв'ю українському журналісту та телеведучому Василю Голованову.
На передову підуть усі
За словами Арестовича, українська влада може посилити мобілізаційні заходи, зважаючи на затягування війни. Також посилюватимуться вимоги щодо приймання на роботу лише з постановкою на облік у військкоматі, і чоловікам доведеться на це йти.
"Коли всі ці люди опиняться у військкоматі — це питання часу. Бо якщо війна затягнеться на три роки, то всі чоловіки через неї пройдуть", — сказав Арестович та додав, що уникнути війни зможуть лише за рідкісними виключеннями. Проте за якими саме — не сказав.
Нагадаємо, що раніше Олексій Арестович розповів, чому досі не вступив у лави української армії. А перед цим на нього самого подали заяву до СБУ: його підозрюють у виправданні діяльності армії Росії.