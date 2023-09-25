Арестович із Нью-Йорка заявив, що на фронт підуть "абсолютно всі чоловіки"

Олексій Арестович. Фото: "Радіо.Свобода"

Ексрадник Офісу Президента України Олексій Арестович, якого не так давно помітили в Нью-Йорку, зробив свій черговий прогноз щодо мобілізації в Україні. Цього разу він заявив, що воювати підуть всі чоловіки.

Про це він повідомив в інтерв'ю українському журналісту та телеведучому Василю Голованову.

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На передову підуть усі

За словами Арестовича, українська влада може посилити мобілізаційні заходи, зважаючи на затягування війни. Також посилюватимуться вимоги щодо приймання на роботу лише з постановкою на облік у військкоматі, і чоловікам доведеться на це йти.

"Коли всі ці люди опиняться у військкоматі — це питання часу. Бо якщо війна затягнеться на три роки, то всі чоловіки через неї пройдуть", — сказав Арестович та додав, що уникнути війни зможуть лише за рідкісними виключеннями. Проте за якими саме — не сказав.

Нагадаємо, що раніше Олексій Арестович розповів, чому досі не вступив у лави української армії. А перед цим на нього самого подали заяву до СБУ: його підозрюють у виправданні діяльності армії Росії.