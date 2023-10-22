Адвокат рассказал, что делать, если вас насильно везут в ТЦК
В Украине мужчины жалуются на частые случаи незаконной попытки задержания со стороны работников Территориального центра комплектования. Мол, дело доходит до насильственного содержания. Адвокат объяснил, как поступать в такой ситуации.
Об этом рассказал адвокат Юрий Танасийчук в комментарии Новини.LIVE.
Как защитить свои права
"В случае совершения противоправных действий в отношении лица на улице, которое внезапно против его воли пытаются затолкать в авто, необходимо, во-первых, обратиться в правоохранительные органы — на горячую линию Национальной полиции Украины, во-вторых — обратиться на горячие линии военной полиции, в третьих — при первой возможности подъехать в районный отдел полиции по месту совершения преступления и написать заявление о совершении преступления на открытие уголовного производства", — отметил Танасийчук.
Что это даст
По словам адвоката, это не означает, что теперь личность не мобилизуют, однако это дает возможность устанавливать справедливость в тех случаях, где в силу определенных причин представители ТЦК превышали свои служебные полномочия, унизили достоинство лица или применили неправомерную физическую силу.
Напомним, что украинский политик и военный Андрей Ильенко прокомментировал сегодняшнее желание общества вступать в ряды ВСУ. По его словам, "мобилизация должна касаться всех слоев общества".
Читайте Новини.LIVE!