Адвокат розповів, що робити, якщо вас насильно везуть до ТЦК

Представники ТЦК. Фото: google.com

В Україні чоловіки скаржаться на часті випадки незаконної спроби затримання з боку працівників Територіального центру комплектування. Мовляв, справа доходить до насильницького утримання. Адвокат пояснив, як діяти у такій ситуації.

Про це розповів адвокат Юрій Танасійчук в коментарі Новини.LIVE.

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"У разі вчинення протиправних дій щодо особи на вулиці, яку раптово проти її волі намагаються заштовхати в авто, необхідно, по-перше — звернутися в правоохоронні органи — на гарячу лінію Національної поліції України, по-друге — звернутися на гарячі лінії військової поліції, по-третє — при першій можливості під'їхати в районний відділ поліції по місцю вчинення злочину і написати заяву про вчинення злочину на відкриття кримінального провадження", — зазначив Танасійчук.

Що це дасть

За словами адвоката, це не означає що тепер особу не мобілізують, проте це дає можливість встановлювати справедливість у тих випадках, де в силу певних причин представники ТЦК перевищували свої службові повноваження, принизили гідність особи або застосували неправомірну фізичну силу.

Нагадаємо, що український політик та військовий Андрій Іллєнко прокоментував сьогоднішнє бажання суспільства вступати в лави ЗСУ. За його словами, "мобілізація має стосуватись усіх верств суспільства".