Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Адвокат рассказал, почему некоторым мужчинам с отсрочкой нельзя выехать из Украины arrow

Адвокат рассказал, почему некоторым мужчинам с отсрочкой нельзя выехать из Украины

11 августа 2023 16:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Адвокат рассказал, почему некоторым мужчинам с отсрочкой нельзя выехать из Украины
Проверка документов на границе. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Некоторые категории мужчин в Украине имеют основания для отсрочки от мобилизации, однако все равно не могут уехать из страны. Перечень лиц, которым это разрешено, претерпел изменения и дополнения с начала введения военного положения.

Об этом рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич для "РБК-Украина".

Читайте также:

Выезд за границу мужчин, у которых есть отсрочка

Адвокат напомнил, что в первую очередь категории мужчин, которые могут пересекать границу, определены в Постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года № 57.

"Эти правила являются одной из правовых основ для Госпогранслужбы при принятии решения в предоставлении разрешения на пересечение границы. При том, пограничники на своем официальном сайте довольно подробно расписали основания и документы, которые должны быть при пересечении границы, но с маленькой оговоркой, что эти разъяснения носят сугубо "информационный характер", — говорит Маринич.

По его словам, с одной стороны, логично, что мужчины с отсрочкой могли бы пересекать границу, однако не все так однозначно.

"Пункт 26 этих Правил определяет, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы имеют другие военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. При том, в этом пункте прямо указано, что он не распространяется на лиц, определенных в абзацах втором–восьмом части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — подчеркнул адвокат.

Категории лиц, которые имеют право на отсрочку, однако не могут выехать из страны:

  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;
  • научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
  • мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины или в результате непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения;
  • мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при проведении антитеррористической операции из числа работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции;
  • мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа участников добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.

Что нужно для пересечения границы

Адвокат рассказал, что для начала нужно убедиться в наличии оригиналов (или нотариальных копий) документов, подтверждающих конкретную категорию из Правил пересечения границы.

"Если рассматривать самостоятельное пересечение границы лицом с инвалидностью, то таким документом должно быть Пенсионное удостоверение или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь. При этом пограничник может поинтересоваться наличием пенсионного в приложении "Дія", хотя это не является обязательным. Одной только справки к акту осмотра МСЭК в этом случае недостаточно, чтобы пересечь границу, но вполне достаточно для получения отсрочки от мобилизации", — говорит собеседник.

Работники ГПСУ должны проверить документы, подтверждающие право выезда за пределы Украины и паспорт для выезда за границу. К тому же пограничники могут провести собеседование.

"Для гарантированного пересечения границы нужно быть уверенным, что такое лицо имеет основания, предусмотренные Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины и оригиналы документов (нотариальные копии) для подтверждения таких оснований", — добавил Маринич.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения РФ. Несмотря на большое количество добровольцев, которые пополняют ряды ВСУ, есть и те военнообязанные мужчины, которые надеются "отсидеться" и избежать военной службы. Однако такой возможности у них не будет, а в армию попадет большинство.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз