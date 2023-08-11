Адвокат рассказал, почему некоторым мужчинам с отсрочкой нельзя выехать из Украины

Проверка документов на границе. Фото: google.com

Некоторые категории мужчин в Украине имеют основания для отсрочки от мобилизации, однако все равно не могут уехать из страны. Перечень лиц, которым это разрешено, претерпел изменения и дополнения с начала введения военного положения.

Об этом рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич для "РБК-Украина".

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Выезд за границу мужчин, у которых есть отсрочка

Адвокат напомнил, что в первую очередь категории мужчин, которые могут пересекать границу, определены в Постановлении Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года № 57.

"Эти правила являются одной из правовых основ для Госпогранслужбы при принятии решения в предоставлении разрешения на пересечение границы. При том, пограничники на своем официальном сайте довольно подробно расписали основания и документы, которые должны быть при пересечении границы, но с маленькой оговоркой, что эти разъяснения носят сугубо "информационный характер", — говорит Маринич.

По его словам, с одной стороны, логично, что мужчины с отсрочкой могли бы пересекать границу, однако не все так однозначно.

"Пункт 26 этих Правил определяет, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы имеют другие военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. При том, в этом пункте прямо указано, что он не распространяется на лиц, определенных в абзацах втором–восьмом части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — подчеркнул адвокат.

Категории лиц, которые имеют право на отсрочку, однако не могут выехать из страны:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины или в результате непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при проведении антитеррористической операции из числа работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа участников добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.

Что нужно для пересечения границы

Адвокат рассказал, что для начала нужно убедиться в наличии оригиналов (или нотариальных копий) документов, подтверждающих конкретную категорию из Правил пересечения границы.

"Если рассматривать самостоятельное пересечение границы лицом с инвалидностью, то таким документом должно быть Пенсионное удостоверение или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь. При этом пограничник может поинтересоваться наличием пенсионного в приложении "Дія", хотя это не является обязательным. Одной только справки к акту осмотра МСЭК в этом случае недостаточно, чтобы пересечь границу, но вполне достаточно для получения отсрочки от мобилизации", — говорит собеседник.

Работники ГПСУ должны проверить документы, подтверждающие право выезда за пределы Украины и паспорт для выезда за границу. К тому же пограничники могут провести собеседование.

"Для гарантированного пересечения границы нужно быть уверенным, что такое лицо имеет основания, предусмотренные Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины и оригиналы документов (нотариальные копии) для подтверждения таких оснований", — добавил Маринич.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения РФ. Несмотря на большое количество добровольцев, которые пополняют ряды ВСУ, есть и те военнообязанные мужчины, которые надеются "отсидеться" и избежать военной службы. Однако такой возможности у них не будет, а в армию попадет большинство.