Адвокат рассказал, наказывают ли администраторов каналов о раздаче повесток

Вручение повесток призывникам в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, наказывают ли в Украине администраторов каналов, которые сообщают о местах раздачи повесток. По его словам, создание подобных пабликов не является панацеей.

Об этом Ростислав Кравец рассказал для ТСН.

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"Я наталкивался на сообщения Службы безопасности Украины о том, что они разоблачали неоднократно группы, где люди обмениваются информацией о местах раздачи повесток. Администраторов привлекали к ответственности, однако мне не совсем понятно, по какой статье. Но сообщение в Службе безопасности об этом есть", — рассказал Кравец.

Он считает, что создание таких групп не является панацеей. По словам адвоката, это исключительно раскрутка и нагнетание негативной ситуации в обществе и повышение градуса напряжения.

"На самом деле они ни на что не влияют. Как показала Служба безопасности Украины, она достаточно быстро и эффективно разбирается с такими группами", — добавил Кравец.

Напомним, в Украине с 1 августа действуют новые правила мобилизации, согласно которым не будут подлежать мобилизации определенные категории мужчин, в частности из-за болезней.

Также мы писали, что в Черкассах осудили администратора Telegram-канала "Приглашение Черкассы". Он сообщал о местах раздачи повесток в городе.

Добавим, военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября, поэтому военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки, по которым должны прибыть в ТЦК и СП в указанные дату и время.