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Адвокат розповів, чи карають адміністраторів каналів про роздачу повісток

1 серпня 2023 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Адвокат розповів, чи карають адміністраторів каналів про роздачу повісток
Вручення повісток призовникам в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Адвокат Ростислав Кравець розповів, чи карають в Україні адміністраторів каналів, які повідомляють про місця роздачі повісток. За його словами, створення подібних пабліків не є панацеєю.

Про це Ростислав Кравець розповів для ТСН.

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"Я натрапляв на повідомлення Служби безпеки України про те, що вони викривали неодноразово групи, де люди обмінюються інформацією про місця роздавання повісток. Адміністраторів притягали до відповідальності, однак мені не зовсім зрозуміло, за якою статтею. Але повідомлення в Службі безпеки про це є", — розповів Кравець.

Він вважає, що створення таких груп не є якоюсь панацеєю. За словами адвоката, це виключно розкручування і нагнітання негативної ситуації у суспільстві та підвищення градуса напруги. 

"Насправді вони ні на що не впливають. Як показала Служба безпеки України, вона доволі швидко й ефективно розбирається з такими групами", — додав Кравець.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня чинні нові правила мобілізації, згідно з якими не підлягатимуть мобілізації певні категорії чоловіків, зокрема через хвороби. 

Також ми писали, що у Черкасах засудили адміністратора Telegram-каналу "Запрошення Черкаси". Він повідомляв про місця роздавання повісток у місті.

Додамо, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада, тож військовозобов'язані чоловіки й надалі будуть отримувати повістки, за якими мають прибути до ТЦК та СП у зазначені дату та час. 

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